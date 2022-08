Apple lancia le nuove beta con Kim Kardashian, una nuova e limitata edizione all’insegna della moda Made in USA

Un indossabile all’insegna della moda. Perché quando c’è di mezzo un VIP del calibro di Kim Kardashian, un po’ personaggio televisivo, un po’ imprenditrice, un po’ attrice e un po’ modella, è tutto più cool.

La rampante 41enne californiana ha creato insieme ad Apple un paio di auricolari, re-immaginando i Beats Fit Pro in tre tonalità neutre. Il video di Beats by Dre direttamente sul canale ufficiali da YouTube, che conta quasi un milione di iscritti, a suffragio di un annuncio.

Le tre nuove colorazioni saranno disponibili online su Apple.com/kim a partire dal 16 agosto, attraverso selezionati punti vendita Apple Store. I rivenditori autorizzati li avranno a partire dal giorno successivo. Le immagini dei nuovi colori Beats Fit Pro sono state scoperte alla fine del mese scorso, ma vengono rilasciate con nomi diversi da quelli visti nei file immagine. E sono: Moon (light), Dune (medium) e Earth (deep).

Le nuove cuffie saranno disponibili dal 16 agosto

“Volevo staccarmi dall’idea che le cuffie debbano essere colorate per fare una dichiarazione“, ha affermato Kim Kardashian. “Questa collaborazione è speciale perché ti consente di mimetizzarti o distinguerti, e Beats è nota per la creazione di prodotti che mettono in mostra l’individualità“.

Beats Fit Pro ha riscosso un buon successo sin dal suo primo lancio, avvenuto alla fine dello scorso anno. Agli utenti è piaciuta una vestibilità comoda grazie alle punte delle ali flessibili e alle punte delle orecchie in silicone, di diverse dimensioni.

Gli auricolari offrono anche la cancellazione attiva del rumore con modalità Trasparenza, supporto per l’audio spaziale e un chip H1 per l’accoppiamento con un solo tocco, il supporto “Hey Siri” e il passaggio automatico tra i dispositivi Apple.

“Kim ha portato il suo caratteristico stile minimalista nelle prime cuffie personalizzate Beats Fit Pro“. Questo il benvenuto di Eddy Cue, vicepresidente senior dei servizi di Apple. “Siamo entusiasti di offrire le cuffie più innovative di Beats in una tavolozza di colori completamente nuova e meravigliosa agli appassionati di musica e agli amanti della moda allo stesso modo“.

I nuovi colori Beats Fit Pro saranno disponibili nei negozi online Apple negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania e Giappone, mentre Amazon li porterà anche negli Stati Uniti e in Canada. Avranno un prezzo di 199,99 dollari, lo stesso degli altri colori Beats Fit Pro.

Le sedi di Apple Store con i nuovi colori saranno limitate a The Grove, Tower Theatre e Third Street Promenande nell’area di Los Angeles, Fifth Avenue e SoHo a New York City, Aventura a Miami, Michigan Avenue a Chicago, Regent Street a Londra, Champs-Élysées a Parigi e Kurfürstendamm a Berlino.

I rivenditori autorizzati includeranno SSENSE in Canada, Selfridges nel Regno Unito, Galeries Lafayette in Francia, Zalando in Germania e Svizzera, David Jones in Australia e Crawford e WeChat in Cina.

FONTE