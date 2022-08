Elden Ring si aggiorna, arriva la patch 1.06 ed introduce delle fantastiche novità

Arrivano importanti novità, soprattutto ufficiali, riguardanti il gioiello action RPG sviluppato dalla software house giapponese FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco Entertainment. Un videogioco amatissimo, vendutissimo, grazie anche alla preziosa collaborazione con George Raymond Richard Martin, la versione americana di Tolkien.

“Stiamo distribuendo un aggiornamento per migliorare la stabilità del gameplay e per regolare il bilanciamento. Ci scusiamo per l’inconveniente, ma ti preghiamo di applicare l’ultimo aggiornamento prima di goderti il gioco”. Così Bandai Namco Entertainment nell’annunciare la patch 1.06, disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X-S. E Steam.

Le principali modifiche incluse nell’ultimo aggiornamento riguardano innanzitutto alcuni elementi aggiuntivi: come la funzione per inviare segnali di evocazione a pool di evocazione in più aree, comprese le aree distanti. “Quando invii un segnale cooperativo in aree lontane con questa funzione – spiega Banzai – l’evocazione di pool nel Palazzo Mohgwyn sarà esclusa”. Non solo.

Tanti cambiamenti di equilibrio e risoluzioni di bug

E’ stata aggiunta la funzione per invadere un’area più ampia, comprese le aree distanti, ma anche un nuovo modo per far avanzare la serie di missioni di White Mask Varre. Oltre a partecipare all’invasione multiplayer sconfiggendo un nuovo NPC.

Fra i cambiamenti di equilibrio tante modifiche a Greatsword, Curved Greatsword e Great Hammers. Ridotto il tempo necessario per rotolare dopo un attacco (in salto, a doppia impugnatura e mentre si è in sella, non inclusi). E’ stata aumentata la velocità di movimento di Guard Counter e la velocità d’attacco di Great Axes. Aumentata la distanza di rotolamento quando il giocatore ha un carico di equipaggiamento leggero e la hitbox dell’abilità dell’arma “Unblockable Blade” di Cipher Pata.

Aumentata la portata dei proiettili “Glintstone Pebble” e “Glintstone Dart” di Ash of War, riducendo i danni e la potenza di sfalsamento. Diminuita la distanza di viaggio e i frame di invincibilità di Ash of War “Bloodhound Step” con queste modifiche: prestazioni ridotte se utilizzato continuamente, Distanza di viaggio aumentata quando si utilizza un carico di equipaggiamento leggero. Ridotto l’intervallo di attivazione quando si utilizza l’abilità “Passo rapido” in successione, aumentando la sua capacità di aggirare il nemico quando è bloccato.

Nella patch 1.06 tante risoluzioni di bug. Fra questi “Nel file di aggiornamento 1.04 – specifica Banzai – abbiamo corretto un bug che consentiva ai giocatori di passare oggetti non autorizzati che non potevano essere ottenuti nel gioco ad altri giocatori. Dopo la distribuzione di questo file di aggiornamento, il possesso e l’utilizzo di questi elementi non autorizzati sarà soggetto ad avviso o sanzione dopo un certo periodo di tempo”.

