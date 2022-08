La Politica Italiana si schiera sui Social: ogni partito fa la sua scelta, ma in quale modo e quali rischi?

Il social network dei video brevi è divenuta anche la piattaforma principale per divulgare concetti o pubblicità, e lo stiamo vedendo attualmente con la politica italiana.

Attualmente TikTok è il social network in più forte e rapida crescita da ormai oltre un anno e mezzo, soprattutto per gli under 25. In tanti cercano soltanto contenuti divertenti e che possano interessargli, mentre altri vorrebbero informarsi il più possibile dal punto di vista politico. A maggior ragione la situazione è più coinvolgente a causa del fatto che si andrà a votare il 25 settembre.

E pare che anche il governo stesso ne sia al corrente, non per niente sono emersi alcuni profili interessanti sui quali si potrebbe anche parlare. Non troveremo di certo Enrico Letta, Carlo Calenda o altre figure politiche, tuttavia avremo la possibilità di vedere ed interagire con alcuni account piuttosto seguiti e che sicuramente conosciamo sia nel male che nel bene.

Gli hashtag più gettonati di TikTok e le figure che vengono maggiormente viste

Un esempio può essere Matteo Salvini con circa 452.000 mila follower e Giorgia Meloni con 64.000 mila follower. Come abbiamo detto, a parte loro, non troveremo nessun altro partito impegnato nel pubblicizzarsi il proprio profilo TikTok, il che è un problema dato che la piattaforma stia diventando sempre più importante dal punto di vista dello sviluppo dei temi e dei concetti.

E nonostante queste assenze significative, il tema delle elezioni è importante per tutti i social network, compreso TikTok. L’hashtag #elezioni25settembre ha raccolto circa 430.000 mila visualizzazioni, come anche #elezionipolitiche2022, mentre #elezionipolitiche è oltre quota 3 milioni e il generico #elezioni ha superato i 70 milioni di views. La classifica delle parole chiave legate ai leader dei principali partiti politici, dunque, rispecchia la loro presenza sulla piattaforma in sostanza.

Infatti l’hashtag #giorgiameloni presiede intorno a 144 milioni di visualizzazioni, #matteosalvini a 78 milioni, #silvioberlusconi a 65 milioni ed #enricoletta, invece, a poco meno di 3 milioni. Questo significa che un concetto che per noi sembra essere spicciolo, in realtà, è molto più particolare di quel che possa apparire. Purtroppo dobbiamo dire che anche il tema della disinformazione è molto importante, non per niente vi sono alcune raccomandazioni al riguardo:

“Siamo impegnati a proteggere l’integrità della nostra piattaforma e abbiamo un team dedicato che lavora per tutelare TikTok e la sua community in vista delle prossime elezioni italiane. Proibiamo e rimuoviamo la disinformazione elettorale, anche collaborando con fact checker accreditati, come Facta News per l’Italia“. Da questa idea di base, in caso non si fosse compreso, vale a dire che se anche “TikTok non è un punto di riferimento per consultare le ultime notizie e non accettiamo annunci politici a pagamento, ci impegniamo a combattere la diffusione delle informazioni false o inesatte, anche supportando i nostri utenti con informazioni autorevoli riguardo questioni importanti per il pubblico, come le elezioni politiche”.