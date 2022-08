Vodafone lancia le sue nuove offerte roventi in questo bollente agosto: si parte da €7,99

Il nostro paese è continuamente sommerso da offerte allettanti e che hanno come scopo principale quello di accontentare ognuno di noi, soprattutto quando si parla di acquisti generalmente. Le promozioni dei gestori telefonici, in tal senso, non sono assolutamente da meno e mai lo saranno: vediamo in continuazione delle nuove iniziative, e anche Vodafone, ora, avrebbe intenzione di prendere una buona posizione in Agosto nei confronti di possibili nuovi clienti. Che cosa ha pensato di fare?

La maggior parte dei gestori telefonici attuali, come abbiamo potuto vedere, si sta dando seriamente da fare per riuscire a svolgere un ottimo lavoro. Vogliono sempre accaparrarsi il maggior numero di utenti possibili per espandersi rapidamente, e talvolta possono anche riuscirci in vista del fatto che ci siano delle buone promozioni in ballo. Dopotutto, ognuno di noi, cerca sempre il meglio per sé stesso, e ciò lo sappiamo abbastanza bene.

Ma ora è il turno del più grande gestore telefonico internazionale che tutti quanti noi conosciamo in Italia, ossia Vodafone. Parliamo di una azienda che, nel tempo, ha saputo adattarsi a tutti i periodi neri che ha avuto, e non è affatto strano vedere una società come questa uscirsene fuori con nuove offerte molto interessanti. Infatti abbiamo intenzione di esporre quella che sarebbe la sua ultima idea per noi italiani.

Vodafone vorrebbe puntare sulle offerte che hanno a che fare principalmente con la portabilità di agosto 2022, dove i prezzi partono da 7,99 euro al mese. Non per niente sul sito ufficiale del gestore telefonico, possiamo trovare alcune importanti variazioni rispetto al mese precedente nei pacchetti disponibili, fra cui il cambio nome per tutte le offerte.

Notiamo fin da subito la promozione che era nota come Special 50 Digital Edition, che adesso prende il nome di Special Giga. In pratica costa 7,99 euro al mese e include 1000 SMS assieme a minuti illimitati di chiamate verso tutti con 70 Giga anziché 50 Giga, a meno che non si attivi il pagamento con SmartPay che porta i Giga totali a 100.

La promozione è accessibile soltanto ai clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Very Mobile, LycaMobile e di altri MVNO, come anche Vodafone Silver da 9,99 Euro al mese, che in precedenza era conosciuta come Special 100 Digital Edition e con lo stesso identico bundle: minuti/SMS senza limiti e 100 Giga pure senza SmartPay. Il prezzo resta bloccato per 24 mesi e il primo mese costa solo 5 euro.

I clienti Kena possono accedere soltanto a Vodafone Bronze da 9,99 euro al mese con 50 Giga e minuti e chiamate senza limiti, assieme ad un costo di attivazione pari a 0,01 euro. Gli utenti TIM, WindTre e ho. possono accedere alle tre offerte RED: RED Pro da 14,99 Euro al mese include 50 Giga in 5G, SMS illimitati e minuti sempre senza limiti in Italia e Unione Europea; RED Max che introduce 100 Giga e costa 19,99 euro al mese. Infine, ma non per importanza, vediamo la RED Max Under 25 che comprende 100 Giga in 5G, chiamate/SMS illimitati e Rete Sicura a 9,99 euro al mese. In tutti e tre i casi, l’attivazione costa 6,99 euro.