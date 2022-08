WhatsApp, finalmente una svolta vera per la tua privacy e l’uso quotidiano: così torna il migliore tra tutti

Dalle parole ai fatti. Come sempre del resto. Mark Zuckerberg mantiene le promesse fatte e si impegna a fondo affinché la privacy degli utenti del suo WhatsApp sia realmente protetta. E’ di questi giorni infatti la notizia che il team del sistema di messaggistica più famoso al mondo stia alacremente lavorando su una nuova funzione che dovrebbe aumentare il livello di protezione della privacy.

Se recentemente si era parlato della possibilità di uscire dai gruppi senza farlo per forza sapere a tutti, eccettuato l’admin del gruppo che si sta abbandonando, ora WhatsApp sarebbe in procinto di rilasciare una nuova funzione che permetterebbe di aumentare la privacy rispetto soprattutto ai messaggi visualizzabili una sola volta.

Si sa che da tempo WhatsApp ha inserito questa funzione di poter inviare messaggi e media che, una volta visualizzati, vengono automaticamente cancellati dalla chat di destino, proprio per quei contenuti che non devono girare troppo al di fuori del proprio telefono. Ma adesso ci sarà un ulteriore livello di protezione per questi contenuti.

Messaggi effimeri, basta screenshot

In sostanza, la funzione che il team che sta dietro le quinte di WhatsApp sta costruendo, è quella di impedire al sistema di effettuare screenshot di una chat nel momento in cui su questa compare un messaggio visualizzabile una sola volta.

In questo senso, si tratta di una funzione davvero utile, dal momento che gli screenshot delle chat di WhatsApp sono ormai, purtroppo, all’ordine del giorno, e sempre più spesso le conversazioni che dovrebbero rimanere private fanno “il giro del mondo” grazie alle foto scattate allo schermo dove si legge tutto quello che è scritto nella conversazione.

Al momento questa funzione, che ricorda molto da vicino quella propria delle app bancarie che non consentono screenshot di alcun genere proprio per mantenere intatta la privacy dei dati bancari, sembrerebbe essere ancora in fase embrionale, ma sicuramente il team di ingegneri che è dietro a tutto quello che gli utilizzatori vedono di WhatsApp è già al lavoro anche se non si conosce una data, nemmeno orientativa, di rilascio della funzione in questione.

A dare l’ufficialità della novità è stato Mark Zuckerberg stesso, il quale ha annunciato il nuovo lavoro attraverso un post di Facebook. “Continueremo a creare nuovi sistemi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni di persona – ha scritto – La tutela della privacy è parte del Dna di WhatsApp e per questo non smetteremo mai di ideare nuovi modi per proteggere le vostre conversazioni private . Crediamo che la messaggistica e le chiamate debbano essere sempre private e sicure come lo sono le conversazioni che avvengono di persona, senza nessuno nei dintorni”.