WhatsApp Desktop, la novità pensata per chi lo usa da PC: una comodità senza pari

WhatsApp ci informa di una nuova funzione che potrebbe cambiarci totalmente la vita. Solitamente tendiamo ad ignorare tutte le ultime uscite, ed il motivo è piuttosto semplice: pensiamo che non siano niente di particolare o che non possano essere in grado di soddisfarci praticamente, ma è qui che ci sbagliamo. Infatti, è necessario valutare a fondo la questione prima di poter giungere a delle conclusioni – forse – affrettate. Ma di quale opzione stiamo parlando adesso?

Meta ha sempre delle sorprese per tutti noi quotidianamente, e questo lo abbiamo imparato molto bene visto e considerato che sia di vitale importanza tenere aggiornati i propri utenti. Se così non fosse sarebbe una catastrofe, anche perché si perderebbe l’interesse generale e, di conseguenza, l’utenza verrebbe meno sull’applicazione verde. La società non ha mai dimenticato quella che sia la concorrenza, ecco come mai è così agguerrita.

Il rilascio di funzioni talvolta è essenziale per migliorare il software velocemente, specie se viene utilizzato con una frequenza tale da non poter essere in nessun caso messo da parte. I social network ne sono la prova, e ancora meglio lo possiamo dire prendendo come esempio lampante WhatsApp stesso, il quale è, da sempre, un ottimo punto di riferimento per tutti quanti noi. Ma adesso ci preme particolarmente parlare di quello che sia l’ultima funzione per la versione Desktop: di che parliamo?

L’aggiunta di un nuovo sistema per WhatsApp Desktop e le migliorie apportate grazie a questo

Mark Zuckerberg ha messo a disposizione una nuova peculiarità molto importante per WhatsApp Desktop, e se appare essere come una caratteristica nuova e mai vista prima, beh, probabilmente abbiamo ragione. Questo lo diciamo poiché sta arrivando una nuova funzione che potrebbe rivoluzionare il prodotto, e ne parla anche WABetaInfo affermando che sia la versione desktop e quella web dell’app di messaggistica avranno una tab dedicata alle community, che le raccoglierà in un unico posto in modo da renderle ottimali in maniera più immediata.

Tempo addietro era stato già spiegato da WhatsApp stesso in realtà, soltanto che non ce lo ricordiamo. Al riguardo era stato detto che le community “consentiranno alle persone di aggregare gruppi separati in uno solo più grande, secondo la struttura a loro più congeniale. Potranno ricevere gli aggiornamenti inviati all’intera community e organizzare facilmente gruppi di discussione più piccoli, specifici per argomento“.

Queste app saranno ovviamente numerose e daranno la possibilità a tutti quanti di ampliare parecchio quello che è possibile fare con WhatsApp. Sino al rilascio dell’aggiornamento, come è facilmente intuibile, dovremo aspettare e cercare di tenerci informati su quelli che potrebbero essere degli aggiornamenti futuri al riguardo. Sicuramente arriveranno dato che sia una situazione che va a vantaggio dell’utenza generale, come anche di coloro che si saranno occupati di svilupparla; capiranno molto presto di aver fatto un buon lavoro e che, con molta probabilità, avranno le carte in regola per migliorarlo ulteriormente.