Apple sta preparando il mega evento di settembre: ci saranno iPad Pro, Mac Mini M2, VR e HomePod, ma non solo

Samsung chiama, ad agosto. Apple risponde, a settembre. Il colosso di Cupertino sta programmando un evento dalla grande portata di novità. Certo, gli iPhone 14 saranno l’elemento catalizzatore, ma saranno tanti i dispositivi marchiati dalla mela morsicata più famosa al mondo, ad essere rilasciati sul mercato.

Le indiscrezioni si susseguono, e più passa il tempo più si avvicina l’evento, più i rumor acquisiscono credibilità. L’iPad Pro, per esempio, potrebbe avere lo stesso design della custodia dell’attuale, ma i lati superiore e inferiore evidenziano un connettore a 4 pin.

Lo Smart Connector è a 3 pin e il connettore MagSafe 3 è a 5 pin, quindi potrebbero essere equipaggiati anche per altri scopi. Questo connettore a 4 pin è un iPad con un chip M1 e poiché è possibile utilizzare iPadOS 16 e macOS DriverKit, è previsto che possa essere un terminale per l’alimentazione dei dispositivi periferici collegati alla porta Thunderbolt/USB-C.

Apple, solo nel 2023 l’attesissimo visore

Capitolo Mac Mini M2. L’arrivo di Apple Silicon è il grimaldello che sta aprendo nuove porte al colosso di Cupertino: nuovo il design (per il momento è solo un’idea), nuovo il passaggio al chip M2. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, ci sarà un altro spec bump ma per il momento l’estetica del Mac Mini M2 sarà identica ai suoi predecessori. Previste, invece, alcune varianti con chip M2 (presunto codename J473) e con chip M2 Pro (J474) almeno per la gamma Pro.

L’attesissimo visore di Apple non farà parte dell’evento di settembre. Questa, ormai, una certezza. Bisognerà aspettare il 2023, come rivela l’autorevole Ming-Chi Kuo. Ma qualcosa di quasi certo c’è: il dispositivo per AR e VR sarà rilasciato nel segno di casi d’uso, ecosistema di sviluppo hardware e software. Sarà un prodotto, almeno all’inizio per pochi: il prezzo potrebbe oscillare fra i duemila e i 2500 dollari.

Bloomberg riferisce che il nuovo HomePod verrà equipaggiato con il chip del futuro Apple Watch Series 8 e sarà simile per dimensioni e prestazioni all’HomePod originale, ma questa è ancora in gran parte una speculazione, poiché lo stesso Bloomberg riferisce che Apple è ancora nel design e fase di test della nuova tecnologia per la casa intelligente.

L’HomePod originale utilizza il chip A8 di Apple, che forniva molta potenza al momento del suo lancio, ma da allora è stato ampiamente superato dai nuovi chip Apple. Con un po’ di fortuna, l’HomePod 2 potrebbe essere trattato con il chip A14 Bionic che si trova nell’iPhone 12 del 2020, o anche con il chip A15 Bionic nell’iPhone 13 del 2021.

Ci si aspetta che il nuovo HomePod sarà dotato del chip U1 di Apple, che consente un trasferimento dati più rapido tra i dispositivi Apple e, nel caso dell’HomePod Mini, un’elegante funzione “Intercom”.

FONTE