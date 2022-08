Giallo a New York: trovati morti in un albergo due italiani

Sono stati trovati morti in un albergo di New York due italiani di 38 e 48 anni, si tratta di Luca Nogaris e Alessio Picelli. Erano soci in affari nell’ambito dell’arredamento.



I due sono originari di Rovigo, la notizia è stata direttamente comunicata dal Consolato italiano al comando dei Carabinieri di Rovigo. Al momento, non si conoscono le cause della morte dei due connazionali.

Come riportato dal Corriere della sera, il ritrovamento dei corpi, nella giornata di mercoledì, ma la notizia è stata diffusa solo qualche ora dopo. Al momento non si hanno ulteriori informazioni su quanto accaduto, secondo le prime ipotesi sarebbe da escludere la morte violenta.

Le autorità locali potrebbero autorizzare, nelle prossime ore, l’autopsia per poter accertare le cause del decesso, un passo fondamentale per poter far luce su quanto avvenuto.

Italiani morti a NY: la notizia della scomparsa

Immediato il cordoglio a Rovigo, dove la notizia si è diffusa nelle scorse ore. Uno dei due connazionali, Luca Nogaris era noto per essere legato all’ambiente del rugby tramite il padre Flavio. Nogaris era sposato, padre di tre figli. Viene salutato dal gruppo di tifosi delle Posse Rossoblù che «si stringono in un abbraccio sincero a Flavio Nogaris per la scomparsa dell’amatissimo figlio Luca, ed esprimono le più sentite condoglianze a tutta la famiglia . Ti siamo vicini Flavio». La famiglia ha attivato immediatamente i contatti con la Farnesina per poter riavere in corpo in Italia, ma al momento, è probabile che si debba attendere l’autopsia.

Chi erano le due vittime

Luca Nogaris era un artigiano 39enne, Alessio Picelli arredatore d’interni. Sono stati trovati senza vita in un albergo di, si trovavano nella grande mela per lavoro. I due erano partiti verso gli Stati Uniti un mese fa.