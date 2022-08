Lo scrittore Salman Rushdie aggredito a New York: accoltellato sul palco [VIDEO]

Il noto scrittore e saggista indiano, naturalizzato britannico, è stato aggredito a New York prima di un suo intervento pubblico. Sarebbe stato accoltellato sul palco.



Secondo quanto riportato da un giornalista dell’Associated Press presente sul posto un uomo sarebbe salito sul palco sul quale si trovava lo scrittore e poi l’avrebbe aggredito.

Il fatto è accaduto a Chautauqua, a New York, prima che lo scrittore parlasse ad un evento pubblico. Su Twitter circolano alcune foto e video di quanto accaduto. Un giornalista dell’Associated Press presente all’evento, racconta di aver visto un uomo salire sul palco e aggredire lo scrittore mentre veniva presentato. Rushdie è caduto a terra mentre l’aggressore sarebbe stato trattenuto.

Salman Rushdie aggredito: l’Iran lo vuole morto

Lo scrittore è noto per essere già stato minacciato in precedenza, a causa dei suoi scritti. In particolare per il suo libro “I versi satanici” bandito in Iran dal 1988, poiché secondi i musulmani è blasfemo. Il defunto ayatollah Ruhollah Khomeini, ha emesso una fatwa chiedendo la sua morte. Inoltre, l’Iran ha offerto una ricompensa di oltre 3 milioni di dollari per chiunque uccida lo scrittore.