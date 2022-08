Maria De Filippi a cuore aperto su Maurizio Costanzo: “Non so se sarò capace…”

Non c’è alcun dubbio: nonostante della loro quotidianità non si sappia molto, a causa dell’estrema riservatezza di entrambi, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono la coppia per eccellenza della tv italiana. Ecco, a tal proposito, quali sono state le recenti rivelazioni della celebre conduttrice di casa Mediaset.

Costanzo e la De Filippi sono convolati a nozze nel 1995, dopo cinque anni di fidanzamento. Da allora, il loro rapporto non è mai cambiato, e si è sempre retto sulle solide basi dell’amore, della stima e del rispetto reciproco. Si sono sempre fatti forza a vicenda, Maria e Maurizio, ma senza mai intaccare l’uno gli spazi dell’altra.

La loro unione, che dura da oltre vent’anni, non ha mai vacillato neanche per un secondo, e nel 2002 decisero di fare una delle scelte più importanti della loro vita di coppia: prendere in affidamento un bambino. Due anni dopo, nel 2004, l’adozione venne ufficializzata, e da quel momento Gabriele, che all’epoca aveva solo 10 anni, è diventato la gioia di mamma Maria e papà Maurizio.

Il rapporto tra la conduttrice e il giornalista è sempre stato più forte di qualsiasi cosa tanto che, entrambi, nelle poche interviste rilasciate in cui hanno parlato della loro vita privata, hanno speso delle bellissime parole l’uno per l’altra. Ecco, a tal proposito, quali sono state le recenti affermazioni di Maria De Filippi.

Le paure di Maria De Filippi

Non è trascorso molto tempo da quando, in collegamento con il programma condotto da Fabio Fazio Che tempo che fa, Maurizio Costanzo affermò che Maria De Filippi fosse la donna della sua vita, quella con cui morire. In diverse interviste, inoltre, il giornalista ha sempre dichiarato di voler morire con le sue mani intrecciate in quelle di Maria. Di recente, è stata Queen Mary a tornare sull’argomento, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Ecco, in tale occasione, quali sono state le parole della De Filippi: “Confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tenergli la mano quel giorno lì, troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”. Successivamente, sempre nel corso della sopracitata intervista, la celebre conduttrice ha rivelato non solo qual è la sua più grande paura, ma in che modo è solita affrontare gli eventi avversi della vita. “Ho corazze che, però, non mi hanno mai davvero resa immune agli ostacoli e alle paure vere che la vita, inevitabilmente e con ferocia, sbatte in faccia a ciascuno di noi.” – ha raccontato Maria De Filippi – “In primis, per me la paura della morte. Il lutto di mio padre non l’ho mai superato. Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre, quando ci ha lasciato. Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco.”

Il ritorno de “La Talpa”

Come oramai si vocifera da tempo, sembra che dietro il ritorno in tv del reality La Talpa ci sarà anche la supervisione di Maria De Filippi, una delle regine indiscusse della televisione italiana.

Nel corso dell’intervista rilasciata alla rivista Oggi, a tal proposito, Maria ha rivelato: “La Talpa? I diritti non li ha comprati la mia società di produzione, ma Mediaset. Pier Silvio Berlusconi mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format”.