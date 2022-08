Carlo ha impedito a William di chiedere la mano a Kate: il Principe ci ha messo anni | Ecco perché

Ad oggi formano una delle coppie reali più amate al mondo, ma decidere di convolare a nozze non è stato facile. Ecco, a tal proposito, il motivo per il quale il principe William ha impiegato molto tempo per chiedere a Kate Middleton di diventare sua moglie.

Decidere di condividere il resto della propria vita con qualcuno è sempre una scelta molto importante, ma se si appartiene a una delle famiglie reali più in vista, lo è ancor di più. Il principe William, infatti, conobbe Kate Middleton nel 2001, anno in cui entrambi frequentavano la prestigiosa “St. Andrew’s University”.

Tra i due ragazzi nacque subito una profonda complicità che, pian piano, si trasformò in vero e proprio amore. Più il tempo passava, più tutto il mondo si chiedeva perché, dopo quasi dieci anni di fidanzamento, non fosse ancora arrivata, da parte William, la tanto attesa proposta di matrimonio.

Nel 2010, però, finalmente la famiglia reale annunciò il fidanzamento ufficiale; un anno dopo, nel 2011, William e Kate si sono sposati, diventando, così, i duchi di Cambridge che noi tutti oggi conosciamo. Ma come mai il giovane principe ha impiegato così tanto per chiedere la mano di Kate? A rivelarlo è stato un noto esperto di affari reali e sembra che, a suo dire, ci sia lo “zampino” del principe Carlo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I motivi dell’attesa

Come precedentemente accennato, dunque, il tempo intercorso dal primo incontro tra William e Kate, avvenuto durante gli studi universitari, nel 2001, al loro matrimonio, celebrato solamente dieci anni dopo, nel 2011, è stato interminabile. Perché l’attesa è stata così lunga? A tornare su tale argomento nel corso di un’intervista rilasciata a un noto tabloid inglese è stato l’esperto reale Richard Kay, secondo il quale il giovane erede al trono d’Inghilterra ha voluto semplicemente essere sicuro che Kate fosse la donna giusta per lui. In fondo, come lo stesso Kay ha affermato, William ha vissuto in prima persona ciò che è accaduto tra i suoi genitori i quali, a suo tempo, sono convolati a nozze solo sei mesi dopo il loro primo incontro. Il duca di Cambridge, dunque, ha voluto fare le cose con calma, in modo da non far prendere al suo matrimonio la stessa piega di quello tra il suo papà, il principe Carlo, e la sua mamma, l’indimenticabile Lady Diana.

Un matrimonio ben riuscito

Ad oggi, William e Kate sono sposati da più di dieci anni e, insieme, sono diventati genitori per ben tre volte, creando così una bellissima famiglia.

I dieci anni di attesa della proposta costarono all’attuale duchessa di Cambridge il soprannome “Waity Kate” – che tradotto vuol dire “Kate che aspetta” – da parte dei giornali inglesi. Alla luce di tutto ciò che di bello William e Kate hanno fatto da quel lontano 2001 fino a oggi, però, si può tranquillamente affermare che sì, Kate Middleton è la donna giusta per il principe William.