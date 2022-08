Sangiovanni e Giulia Stabile, i rumors sulla coppia, parla il cantante: “Mi ha invitato a…”

Come va la storia d’amore tra il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile? L’ex finalista di Amici ha rotto il silenzio: le sue parole.

Due degli artisti più brillanti della nuova generazione, che hanno fatto fuoco e fiamme nella scorsa edizione del talent cult di casa Mediaset, Amici, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Stiamo parlando di Sangiovanni e Giulia Stabile.

Il cantante e la ballerina, che si sono ritrovati in finale nel 2021, sono amatissimi dal grande pubblico. Le carriere dei due vanno a gonfie vele: Sangiovanni, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022, condotto da Amadeus, ha iniziato un tour per il Paese.

Giulia Stabile, invece, tornerà nei panni di ballerina professionista sia ad Amici, sia nel programma Tu Si Que Vales, entrambi su Canale 5. Ma come va la loro storia d’amore? Cerchiamo di scoprirlo.

Le parole della coppia

Recentemente, visti i pochi post sociale insieme, si era parlato di una possibile crisi tra Sangiovanni e Giulia Stabile. I due hanno però spiegato che, al momento, desiderano vivere la propria storia d’amore lontano dai riflettori del mondo del gossip. In una recente intervista, Sangiovanni, è tornato sulla sua relazione con la ballerina ed ha ammesso: “Mi è vicina in ogni tappa importante. Mi ha invitato a divertirmi, essere me stesso e spaccare”. I due, già progettano una vita insieme: “Una casa con un giardino spazioso, nulla rende più forti che procedere uniti nella stessa direzione”.

Anche la vincitrice di Amici e ballerina di Tu Si Que Vales ha ammesso di voler costruire una famiglia con il suo compagno. Ha spiegato Giulia Stabile: “E’ la persona con la quale vorrei avere una famiglia. Non vedo l’ora di averne una mia, magari non subito, certo, ma è nei miei progetti”.