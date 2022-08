Maria De Filippi, il commento gelido su Totti e Blasi spiazza: “Questa è la vita…”

La conduttrice Mara De Filippi ha commentato l’annuncio delle separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: ecco cosa ha detto.

Conduttrice, ideatrice e produttrice di alcuni dei più importanti programmi televisivi del piccolo schermo nostrano, Maria De Filippi – ovvero la Queen Mary della tv – è amatissima dal grande pubblico. Una vera icona, che ha cambiato per sempre la televisione nostrana.

Amici, C’è Posta per Te, Uomini e Donne e Tu Si Que Vales – solo per citarne alcuni – oltre alle trasmissioni prodotte, rappresentato alcuni dei più importanti e di successo progetti televisivi degli ultimi anni.

In queste settimane, Maria De Filippi, si sta godendo le vacanze prima di ripartire con la prossima stagione. Nel frattempo, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha toccato diversi argomenti.

Le parole di Maria De Filippi

Nel corso di un’intervista contenuta nel numero di questa settimana del magazine Oggi, Maria De Filippi ha parlato a cuore aperto del suo matrimonio, della sua carriera e tanto altro. E, anche per la Queen Mary, è stato impossibile sottrarsi alla domanda sulla separazione tra l’ex numero dieci della Nazionale e della Roma, Francesco Totti e la conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi. La moglie di Maurizio Costanzo conosce bene la coppia, spesso ospite di alcuni suoi programmi, e di certo conosce bene la sua collega Mediaset, per anni, tra l’altro, indicata come sua possibile erede.

Ha spiegato Maria De Filippi: “Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!”. Parole che hanno spaccato il pubblico, specialmente quello social: c’è chi, da una parte, ha letto della freddezza nelle parole della conduttrice; e c’è chi, invece, crede che De Filippi non abbia voluto esporsi più tanto per non alimentare ulteriori rumors mediatici sulla coppia e, dunque, anche un po’ proteggerla.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Come accennato, la conduttrice ha parlato anche del matrimonio con il giornalista e conduttore, nonché decano del piccolo schermo nostrano, Maurizio Costanzo. Ha raccontato: “Confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.

In seguito, la conduttrice, parlando a cuore aperto, ha confessato: “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli ‘ostacoli’ e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”.