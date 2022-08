Mara Maionchi torna in tv con un nuovo programma: “Parleremo di prevenzione…”

L’estate scorre inesorabile, e siamo da poco entrati in questo caldo mese di agosto. La nuova stagione televisiva, dunque, è oramai alle porte, e anche Mara Maionchi si appresta a tornare in tv con un nuovo progetto lavorativo. Il programma da lei condotto si intitolerà Nudi per la vita, e tratterà il tema dell’importanza della prevenzione.

Sono anni, oramai, che Mara Maionchi è entrata nel cuore di tutti noi, non solo per l’estrema professionalità con la quale svolge il suo lavoro, ma anche per la simpatia, per la schiettezza e per l’amore per la vita che traspare attraverso ogni sua parola e ogni suo gesto.

Oltre a essere un personaggio televisivo, una conduttrice e una produttrice discografica, la Maionchi è anche una donna forte e allo stesso tempo sensibile, una combattente che ha lottato e vinto la guerra contro un tumore al seno diagnosticatole nel 2015.

Ed è proprio da questo brutto capitolo della sua vita che Mara ha voluto prendere spunto per la sua nuova trasmissione. A partire dal 12 settembre, infatti, andrà in onda nella prima serata di Rai Due Nudi per la vita, programma durante il quale la conduttrice affronterà, come solo lei sa fare, il tema della prevenzione. Ecco, a tal proposito, le parole di Mara Maionchi.

Mara Maionchi porta in tv l’importanza della prevenzione

Lunedì 12 settembre, come precedentemente accennato, verrà trasmesso su Rai Due Nudi per la vita, il nuovo programma condotto da Mara Maionchi per sensibilizzare gli italiani su un tema importante come la prevenzione dei tumori. In attesa della messa in onda della trasmissione, Mara ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni durante la quale ha rivelato quanto segue: “È un programma con un obiettivo serio: è pensato per invitare alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata, ma lo faremo in modo semplice, leggero e anche divertente. Nelle quattro puntate vedrete sei uomini da un lato e sei donne dall’altro preparare una performance. In attesa dell’esibizione finale, parleremo con loro e con dei medici di prevenzione e malattia, temi con i quali anche questi personaggi famosi, in qualche modo, hanno avuto a che fare”.

Gli ospiti di “Nudi per la vita”

Alle quattro puntate di Nudi per la vita parteciperanno, dunque, celebrità che nel corso della loro vita hanno conosciuto il cancro da vicino o per esperienza diretta o attraverso le battaglie combattuto da persone care. Si vocifera, inoltre, che tra gli ospiti del programma di Mara Maionchi possa esserci anche la conduttrice Elisabetta Gregoraci la cui mamma, nel 2011, è prematuramente scomparsa proprio a causa di un tumore al seno.

Anche la stessa conduttrice del nuovo format, Mara Maionchi, è stata chiamata ad affrontare la lotta contro il cancro. A raccontarlo è stata lei stessa, sempre durante la suddetta intervista: “Io sarò una conduttrice a modo mio, parleremo di prevenzione attraverso varie testimonianze. Ma sono anche testimone perché ci sono passata anche io. Ogni anno facevo la mammografia e nel 2015 mi hanno trovato questo ‘nemico’ che ho combattuto”.