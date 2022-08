Ilaria D’Amico rompe il silenzio sul matrimonio con Buffon: “Non ho mai sentito…”

La coppia formata da Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon sta davvero attraversando un periodo di crisi? A rivelarlo, nel corso di un recente intervista rilasciata, è stata proprio la giornalista.

Negli ultimi due anni, Ilaria D’Amico ha scelto di dedicarsi alla sua famiglia, e di accantonare, momentaneamente, il mondo della televisione. Attualmente, però, la celebre giornalista si sta preparando all’inizio di una nuova esperienza che, nella prossima stagione delle reti Rai, la vedrà alla conduzione di un programma tutto suo.

Ilaria, infatti, sarà al timone di Che c’è di nuovo, il talk show la cui messa in onda è prevista su Rai Due. Di recente, a tal proposito, in un intervista rilasciata al settimanale F, la D’Amico ha rivelato: “Farò un programma di politica, ma vogliamo raccontare anche i fatti della settimana attraverso vari linguaggi: monologhi, interviste e talk”. La giornalista, inoltre, ha anche confessato che Gianluigi Buffon ha giocato un ruolo molto importante in tutto ciò; è stato lui, infatti, ad appoggiarla, e a spronarla per far sì che decidesse di rimettersi in gioco.

Nel corso della suddetta intervista, Ilaria D’Amico ha parlato anche del suo rapporto di coppia, e ha deciso di rompere il silenzio sulle voci che, da tempo, la vedono in crisi con il suo compagno. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Ilaria D’Amico in crisi con Buffon? Tutta la verità

Essere esposti mediaticamente è una condizione che riguarda tutte le celebrità del mondo dello spettacolo. Questo comporta, spesso, la circolazione di rumors inerenti soprattutto alla propria vita privata. Ciò, nonostante la loro estrema riservatezza, è accaduto anche a Ilaria D’amico e Gianluigi Buffon. Secondo alcune indiscrezioni trapelate sul Web, infatti, è parso che la giornalista e il calciatore stessero affrontando un periodo di crisi di coppia. È davvero così? A smentire tale voce è stata la stessa Ilaria la quale, nel corso dell’intervista rilasciata alla sopracitata rivista, ha anche affermato che per mettere a tacere la questione, Buffon avrebbe voluto diffondere un comunicato ufficiale. A impedirglielo, come lei stessa ha rivelato, è stata proprio la D’Amico: “Gli ho detto: ‘Tra un mese lo riscrivono, e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero'”. Ilaria e Gianluigi, dunque, sono più uniti e innamorati che mai, ma sembra che per la coppia non ci sia ancora aria di nozze. “Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario.”, ha raccontato la giornalista a F, “Credo che quando succederà, sarà per regalarci una festa romantica.”

Un pensiero rivolto alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

La notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è arrivata, per tutti, come un fulmine a ciel sereno.

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale precedentemente citato, a tal proposito, si è espressa anche Ilaria D’amico: “La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio. Lui è una persona a cui Gigi vuole molto bene. Non si vedono quasi mai, ma erano insieme dai 14 anni nell’under 15 in nazionale […]”.