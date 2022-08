Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, matrimonio in vista: uno dei familiari spiffera tutto

Si parla di un matrimonio in vista per una delle coppie di vip più chiacchierate, vale a dire Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, a riguardo vi sono state rivelazioni di una persona importante, come nel caso di Fariba, la madre di lei.

In un periodo nel quale molte coppie famose scoppiano, una di queste sta spiccando il volo e penserebbe al grande passo, come quello delle nozze. Da tempo si vocifera per Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli il fatidico giorno, i diretti interessati non hanno però ufficializzato ancora quando e dove avverrà il matrimonio tanto atteso.

La coppia si era conosciuta nella penultima edizione del Grande Fratello Vip, ed una volta usciti dalla casa la sintonia è proseguita, fino all’idea di vivere insieme ed un futuro da sposi.

Ricordiamo come Petrelli abbia già una figlia con la precedente compagna Ariadna Romero e di recente come abbia partecipato da concorrente a Tale e quale show, mentre Giulia Salemi ha preso parte a due edizione del GF Vip, oltre all’esperienza a Pechino Express vissuta insieme alla madre Fariba Tehrani, la quale è intervenuta sulla vicenda delle probabili nozze.

Cosa ha dichiarato Fariba nell’intervista

All’interno del Magazine Nuovo è stata intervistata la madre della Salemi, approfittando delle voci su un possibile matrimonio della figlia, ha risposto: “Io non ne so ancora nulla, ma se fosse così ne sarei veramente tanto felice“.

Pur senza sbilanciarsi, Fariba accoglierebbe la grande notizia con gioia e si è detta molto soddisfatta del compagno di sua figlia e di come sta procedendo il rapporto dei due fidanzati, consigliando al tempo stesso a Giulia Salemi di comportarsi come ad inizio fidanzamento, anche una volta sposati, cercando di portare un certo grado di pazienza nel futuro del loro rapporto.

Le parole sul suo futuro genero

Sul ragazzo, la donna di origini iraniane ha espresso parole al miele, ecco cosa ha dichiarato nell’intervista a tal proposito: “Mi piace tutto di lui, sa essere rispettoso e divertente con mia figlia, è il genero perfetto“.

Nella stessa intervista gradirebbe per sua figlia, qualora il matrimonio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si dovesse concretizzare, di affidarsi ad un wedding planer per le eventuali nozze.