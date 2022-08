Wanda Nara è una furia contro la sua collaboratrice: “Continua a raccontare storie”

Negli ultimi giorni si sono alimentate voci sul presunto divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ma è arrivato lo sfogo da parte della showgirl argentina, la quale ha preso di mira in particolare una persona.

In un’estate tormentata per le coppie, quanto sta accadendo tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta facendo molto discutere, la coppia sembra infatti destinata a lasciarsi secondo quanto trapelato di recente.

Un legame nato quasi 10 anni fa, quando lei era legata ad un altro attaccante di calcio argentino, vale a dire Maxi Lopez, all’epoca compagno di squadra del suo futuro marito alla Sampdoria, tale tradimento fece molto discutere.

Nel 2014 arriverà il matrimonio tra la soubrette e lo sportivo, in seguito avranno due figlie di nome Francesca ed Isabella, ma recentemente il loro rapporto sembrerebbe subire delle improvvise frenate, come testimonierebbero alcuni file audio.

Cosa è accaduto

Lo scorso 4 agosto, in un programma televisivo argentino, una delle collaboratrici della coppia è stata ospitata ed ha reso noto un audio dove la Nara si sfogava con lei per quanto stava avvenendo all’interno del suo rapporto.

Su tale audio, Wanda Nara parlava apertamente di organizzare il divorzio e di non poterne più. A seguito di quanto emerso, ci aveva pensato il calciatore a smentire la notizia e di stare bene con sua moglie, la quale ha atteso qualche ulteriore giorno per chiarire la vicenda in cui è stata coinvolta la coppia in modo pubblico.

La sua reazione

Interpellata dagli stessi fan, è intervenuta duramente Wanda Nara, annunciando pubblicamente di adire a vie legali nei confronti della domestica, ecco le sue parole a tal proposito: “La signora Maria Carmen Cisnero Reboledo continua a raccontare storie sulla mia intimità e sulla famiglia, mettendo in mezzo i miei figli. Ogni mese aveva a disposizione una carta di credito da 600 euro e non l’abbiamo mai abbandonata“.

Ricordiamo come la stessa domestica abbia nell’intervista accusato la coppia di non pagarla a dovere e di promesse poi non mantenute da loro stessi, ma Wanda Nara anche in questo caso ha smentito seccamente. Chissà come andrà a concludersi la vicenda tra le persone coinvolte in questa storia.