Letizia Ortiz, lo scatto della Regina di Spagna in shorts spiazza: a 50 anni gambe perfette

Letizia Ortiz incanta i social con uno scatto in shorts e camicia bianca: la Regina di Spagna, a 50 anni, è in forma mozzafiato.

Lei è una delle Sovrane più amate e seguite dal grande pubblico, di certo l’immagine pubblica della Famiglia Reale iberica. Stiamo parlando della Regina Consorte del Re di Spagna Felipe VI, Letizia Ortiz.

Letizia Ortiz, non tutti sanno, prima del fidanzamento ufficiale con l’allora erede al trono nel 2004, era un’affermata giornalista, che aveva lavorato anche in campo internazionale, come inviata in Spagna della CNN. Proveniente da una famiglia repubblicana, per il suo carattere ribelle e anticonformista è stata soprannominata La Regina hipster.

Lo scatto di Letizia Ortiz

In queste settimane, la Famiglia Reale spagnola, eccezion fatta per il Re Filippo VI, impegnando in Colombia in varie cerimonie istituzionali, sta passando le vacanze nella splendida cornice delle isola Baleari. Qui si trovano diverse residenze reali, che appartengono al Re e alla Regina iberici da secoli. Quello che colpisce è che Letizia Ortiz rompa completamente certi schemi e protocolli, passeggiando tranquillamente per le stradine in questi giorni piene di turisti. Sarebbe impossibile, ad esempio, ipotizzare la Regina Elisabetta, o anche le Duchesse del Regno Unito, a spasso per le strade.

Ma c’è di più. Esempio di eleganza e raffinatezza, Letizia Ortiz sfoggia un look semplice e e apprezzato: la camicia, a firma di Hugo Boss, mentre i pantaloncini sono di Zara, marchio che la Sovrana ama e, per di più, di origine iberica. A 50 anni, Ortiz è in gran forma, mettendo in mostra gambe mozzafiato.

Letizia Ortiz ispira le Sovrane e non solo

Come accennato, Letizia Ortiz ispira – per eleganza ma anche rapporti con il pubblico e media – le altre Sovrane e Principesse del vecchio continente. In particolar modo, si narra a Londra che una sua grande fan sia la Duchessa di Cambridge Kate Middleton. La moglie del Principe William, in particolare, apprezza il modo in cui la Regina consorte si sia ritagliato un ampio spazio di autonomia all’interno della Famiglia Reale spagnola.

Un obiettivo, pare, che intende perseguire anche la futura Regina consorte del Regno Unito. Ecco perché, dalla beneficenza agli impegni istituzionali, sino alla rottura di certi rigidi, e arcaici, protocolli, Letizia Ortiz sta ispirando Kate Middleton.