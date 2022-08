Sabrina Ferilli, per lei il tempo si è fermato: a 56 lo scatto in bikini è mozzafiato | Boom di like per lei

L’attrice e conduttrice Sabrina Ferilli ha stupito e infiammato i social con uno scatto in cui si mostra in tutta la sua bellezza: l’attrice è in forma mozzafiato.

Lei è una delle attrici, conduttrici, personaggio tv – e da qualche tempo anche star social – tra le più amate dal grande pubblico. Da decenni uno dei volti simbolo del grande cinema e serie tv made in Italy. Stiamo parlando della bravissima Sabrina Ferilli.

Lo scorso anno, il conduttore e direttore artistico Amadeus, ha voluto fortemente Sabrina Ferilli al suo fianco per la conduzione della finalissima del Festival di Sanremo 2022. L’attrice ha stregato il pubblico del Teatro Ariston e da casa con un sensazionale monologo.

Considerata da molti una delle più belle donne del nostro Paese, Sabina Ferilli – di tanto in tanto – regala ai suoi tantissimi fan sui social scatti mozzafiato come questo.

Lo scatto di Sabrina Ferilli

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, dove vanta quasi 1milione di followers. Sabrina Ferilli ha infiammato i suoi fan con uno scatto mozzafiato. In barca, bikini total black, l’attrice e conduttrice che lo scorso giugno ha spento 56 candeline è in forma smagliante. Ferilli sembra vivere una seconda giovinezza, ma qual è il segreto dell’attrice? Com’è noto è un’appassionata di sport e si allena frequentemente, ma segue anche una dieta rigidissima. Scrive Ferilli: “Buona giornata e leggiamo adesso che abbiamo un po’ più di tempo”. Il post ha avuto tantissimi like e reaction.

La prossima stagione televisiva

Dopo la grande annata della scorsa stagione – dove è stata protagonista di diversi programmi di grande successo – Sabrina Ferilli tornerà già in autunno con nuovi progetti. Confermatissima la sua presenza, come giudice popolare, nel programma di Canale 5, Tu Si Que Vales, le cui registrazioni sono già iniziate. Inoltre, l’attrice, sarà protagonista di una fiction Mediaset firmata da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, dopo il successo di L’amore strappato e Svegliati amore mio.

Proprio Ricky Tognazzi, parlando dell’amica e collega Sabrina Ferilli, ha usato parole di elogio per il suo lavoro: “Ha una professionalità che la rende sul set un’operaia”. Le registrazioni di questa nuova serie – di cui non si sa ancora molto ma sarà ancora una volta di impegno civile – inizieranno già a ottobre e arriverà sugli schermi la prossima primavera.