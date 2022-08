Fabio Testi, testimonianza choc: “Ecco quanto prendo di pensione”

Si è raccontato l’attore Fabio Testi, la sua testimonianza è a dir poco choc, rivelando le condizioni in cui vive attualmente dopo quanto gli è capitato.

Una carriera molto lunga quella di Fabio Testi, iniziata negli anni ’60 in due capolavori del cinema come Il buono, il brutto e il cattivo e C’era una volta il west, entrambe produzioni realizzate da Sergio Leone, dove l’attore veneto svolgeva rispettivamente la controfigura ed un ruolo marginale.

Preludio a quanto sarebbe accaduto negli anni successivi, quando inizia a diventare protagonista di diversi film di successo, lavorando con alcuni dei migliori registi italiani e talvolta a produzioni straniere di livello.

Negli ultimi tempi ha partecipato a due edizioni del Grande Fratello Vip, prima in Spagna e poi in Italia, mentre a livello sentimentale ha avuto diverse storie importanti, da Ursula Andress a Brooke Shields, passando per Edwige Fenech, mentre si è sposato due volte, negli anni ’70 con una stilista spagnola e nel 2015 con una gallerista italiana.

Cosa ha raccontato

Terminato il suo secondo matrimonio, Testi si è legato ad una ragazza molto più giovane di lui, ma l’esperienza è terminata male, in quanto lei si è messa con il suo ex, come ha rivelato il diretto interessato.

Nell’intervista concessa al Corriere della Sera, l’attore ha raccontato di doversi accontentare di una pensione di 1100 euro al mese, proprio per questo motivo ha accettato nel corso degli anni la partecipazione al GF Vip e diverse ospitate televisive.

Le sue parole

In una delle sue ospitate televisive ha però pagato a caro prezzo alcune sue dichiarazioni, come quando fu ospite di Paola Perego nel poco fortunato talk Parliamone Sabato e l’argomento aveva riguardato le donne dell’est. La trasmissione venne chiusa, mentre Testi per diverso non è stato più invitato in tv, a detta sua a causa di quell’aneddoto riguardante un suo amico.

Nonostante la sua ultima storia sentimentale sia terminata nel modo insperato, Fabio Testi non si è perso d’animo ed ha rivelato nell’intervista di vivere un legame particolare con una persona, ecco le sue parole a tal proposito al noto quotidiano: “Da tempo mi frequento con una donna e con lei mi vedo spesso, è una sorta di amicizia molto affettuosa“.