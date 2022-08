Emma Marrone, avete mai visto la sua bellissima casa? Dove vive la cantante

Una della artisti italiane di maggiore successo negli ultimi anni è stata Emma Marrone, andiamo a vedere quale sia la casa in cui vive la famosa cantante, cosa la contraddistingue e dove si trova.

Era il settembre del 2009 quando Emma Marrone venne prese per la nona stagione di Amici, quella edizione la vinse e da allora la sua carriera è svoltata dopo qualche anno di gavetta, raggiungendo un successo solido nel corso del tempo, come in rari casi accaduti da cantanti usciti da talent televisivi.

A meno di un anno dal successo ad Amici, l’artista salentina si presenta al Festival di Sanremo giungendo seconda insieme ai Modà, preludio al trionfo nell’edizione successiva della kermesse canora, quando nel 2012 giunse al primo posto con il brano Non è l’inferno.

In tutta la sua carriera ha collezionato 8 album e diversi riconoscimenti, dileggiandos anche i come attrice in 4 film e facendo apparizione in 3 serie televisive, di cui A casa tutti bene di Gabriele Muccino in ben 8 episodi. Presente nei talent, prima è stata insegnate ad Amici, in seguito nelle ultime due edizioni di X Factor ha svolto il ruolo di giudice.

Luogo in cui risiede

Nel corso degli anni, la Marrone ha dovuto affrontare diversi spostamenti, nata a Firenze, la sua infanzia l’ha vista crescere vicino al capoluogo toscano, vivendo a Sesto Fiorentino, trasferendosi poi ad Aradeo nel leccese, località dove sono cresciuti i suoi genitori.

Il successo ha portato la cantante a vivere nella Capitale Roma per diverso tempo, prima di trasferirsi a Milano, città in cui vive attualmente, e di recente la diretta interessata ha postato immagini della sua abitazione ai propri fan.

Caratteristiche della sua abitazione

Nella sua nuova dimora domina il colore bianco, come nel caso del tavolo di marmo; particolarmente curato è l’impianto di illuminazione, mentre il resto della casa è molto minimal ed apparentemente semplice.

In attesa di riempirla, Emma Marrone cerca di godersi la vita nella sua nuova abitazione a Milano, mentre rimane da capire quali siano i prossimi progetti televisivi e discografici della cantante salentina, la quale non sarà presente come giudice nella prossima edizione di X Factor.