Ilary Blasy, pronta a voltare pagina | A consolarla un vecchio amico… della De Lellis

Mentre Francesco Totti non nasconde più l’interesse per Noemi Bocchi, che si vocifera sia addirittura incinta dell’ex capitano giallorosso, anche Ilary Blasi sarebbe pronta a voltare pagina. Secondo alcuni gossip starebbe frequentando un vecchio amico, molto diverso dall’ex capitano.

A fare la parte della moglie tradita la conduttrice dell’Isola dei famosi non ci pensa proprio, e un nuovo amore potrebbe essere l‘opportunità per chiudere definitivamente con il passato e pensare alla sua nuova vita.

Non si parla altro che di questo su giornali e siti web. Ilary si starebbe frequentando con un vecchio amico che forse è diventato qualcosa di più.

Sarebbe stato lui a averla confortata subito dopo l’annuncio della separazione. “In questo ultimo mese è lui che consola Ilary Blasi, in modo amichevole, dopo la separazione con l’ex marito“, riferisce la pagina social dedicata ai gossip The Pipol.

Ilary Blasy, pronta a voltare pagina. Una vecchia conoscenza romana

A stare vicino alla conduttrice dell’Isola dei Famosi, sarebbe il pr romano Cristiano Iovino, che con Totti ha ben poco in comune: fisico palestrato, corpo quasi completamente ricoperto di tatuaggi, riccioli ribelli e sguardo da latin lover. A riferirlo la pagina social The Pipol, secondo cui i due sarebbero molto vicini e la conoscenza sarebbe iniziata in tempi non sospetti, visto che Iovino in passato sarebbe stato amico di Totti. Secondo qualcuno addirittura Cristiano sarebbe sulle Dolomiti, dove si trova in questi giorni Ilary, proprio insieme alla conduttrice bionda, che continua a viaggiare per tenersi lontana il più possibile dal clamore mediatico, che la rottura con Francesco ha scatenato. Il nome di questo aitante ragazzo non è però sconosciuto ai più. Tra i commenti sotto la notizia, appare quello di un utente che racconta: “Questo tizio lo aveva usato (a livello mediatico) anche Giulia de Lellis per deviare l’attenzione dalla vera persona che allora stava frequentando…“. Parole che hanno fatto nascere molti dubbi visto che fino a questo momento non c’è nessuna certezza di questa frequentazione.

Nel frattempo Noemi…

Mentre tutte le attenzioni sono concentrate su Ilary che si sta godendo le vacanze in montagna, a pochi chilometri da Sabaudia, dove Totti e Ilary hanno la casa al mare, passa le sue vacanze Noemi Bocchi.

Nessuna dichiarazione e vita molto ritirata tra ombrellone e bagnasciuga, per quella data da tutti come la nuova compagna del “pupone”. Anche in questo caso però, come per Ilary, molti gossip ma nessuna immagine dei due insieme.