Chiofalo e Drusilla, i particolari “intimi” della loro vita | “Facciamo l’amore ogni…”

Superato il “gap” dei commenti bollenti alla star a luci rosse Malena, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono più uniti che mai. Soprattutto per quanto riguarda la vita amorosa. Le parole di Chiofalo lasciano poco all’immaginazione.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. La crisi che ha colpito la coppia dopo la partecipazione di Lenticchio a “La Pupa e il Secchione” sembra ormai un lontano ricordo.

“Lenticchio” all’epoca aveva rivolto all’attrice a luci rosse Malena degli apprezzamenti troppo piccanti, e Drusilla non aveva preso la cosa benissimo, tanto che si era parlato di rottura.

Ma a quanto pare le cose sono superate e i due, in vacanza tra Puglia e Calabria, vanno d’amore e d’accordo soprattutto dal punto di vista sessuale. A raccontarlo proprio Chiofalo.

Chiofalo e Drusilla, i particolari intimi della loro vita sessuale. I consigli di Francesco

In una breve intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Francesco Chiofalo ha fatto sapere che la passione con l’ereditiera toscana è sempre alle stelle. I due fanno l’amore praticamente ogni giorno. Anche dopo ogni litigio è sempre bello fare pace. Il personal trainer ha consigliato dunque a tutti di usare la passione per mantenersi in forma, soprattutto in estate quando si ha meno tempo per frequentare una palestra ed allenarsi: “Basta fare l’amore in un locale climatizzato, privilegiando le ore notturne. E poi, dopo ogni rapporto, bere almeno un litro d’acqua fresca per ristabilire la temperatura corporea. Fare l’amore non fa bene solo all’umore ma pure al fisico. A chi è pigro e non ama la palestra consiglio di fare almeno 20 minuti d’amore al giorno al posto dell’ora di camminata”. L’ex star di “Temptation Island”, ma anche de “La Pupa e il Secchione”, ha poi annunciato una grande novità: andrà presto a convivere con Drusilla Gucci. La coppia è ancora indecisa se optare per Roma, dove Chiofalo è nato e cresciuto, o preferire Firenze, città dell’ex naufraga dell’”Isola dei Famosi“. La decisione finale, a quanto pare, è stata rimandata in autunno.

Nessun commento da parte di Drusilla

A queste sue parole, non è seguito però nessun commento da parte di Drusilla, che spesso non ha gradito certe esternazioni del fidanzato a cui però è molto legata.

Per questo quando Chiofalo aveva deciso di partecipare a “La Pupa e il Secchione“, non aveva preso bene la notizia. Però a quanto pare ora tra i due è tornata l’armonia... e la passione.