Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli convola a nozze | Chi sono gli ex gieffini non invitati

Vengono svelati i primi dettagli sul matrimonio di Enock Borwuah. Il nome del testimone, molti gli invitati tra gli ex compagni del Grande Fratello, ma anche una grande assenza

Fiori d’arancio per un ex gieffino. Stiamo parlando di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, che convolerà a nozze il prossimo anno.

Lui e la storica fidanzata Giorgia hanno deciso di pronunciare il fatidico sì e lo faranno tra poco meno di un anno. A dare la notizia è il settimanale Chi, come riporta la pagina Instagram The Pipol Gossip.

Il magazine rivela che è stata fissata già la data. Il giorno preciso al momento è top secret, ma la cerimonia si svolgerà a giugno del 2023

Enock Barwuah, si sposa il fratello di Balotelli. Chi parteciperà alle nozze più attese

Che Enock si sposasse era cosa già nota. L’ex concorrente del GF Vip aveva fatto alla fidanzata una romantica proposta di matrimonio di cui avevamo anche parlato. E tantissimi ex gieffini si erano congratulati con la coppia. Ma ora si vengono a sapere alcuni particolari golosi su come si svolgerà la cerimonia e soprattutto su chi parteciperà. A fare da testimone ad Enock Barwuah ci sarà il fratello Mario Balotelli. Notizia abbastanza scontata questa, visto il forte legame che hanno, ma non finisce qui, perché molti volti noti sono nella lista degli invitati, mentre qualcuno sarà un grande assente. ci saranno Andrea Zelletta (insieme alla fidanzata Natalia Paragoni) e Francesco Oppini. Proprio con i due il fratello di Balotelli è rimasto in stretto contatto. Probabile che ci saranno altri ex gieffini degni di nota, come ad esempio Elisabetta Gregoraci che aveva fatto gli auguri alla coppia dopo la proposta di matrimonio. Visto che le nozze si svolgeranno tra molti mesi, la lista d’invitati non è stata ancora confermata. Ma c’è una certezza, chi non parteciperà alle nozze. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, vincitore proprio di qull’edizione del GF Vip e che in più occasioni ha avuto dei bisticci con il gruppo di cui faceva parte Enock.

Zorzi grande assente, ma non è stato invitato

E proprio con il futuro sposo non è rimasto in buoni rapporti. Ma soprattutto, una volta finito il reality, sappiamo che la fortissima amicizia tra Zorzi e Oppini si è sgretolata per una serie di motivi mai chiariti. Proprio per questo motivo Enock Borwuah si è sempre schierato dalla parte del figlio di Alba Parietti.

Insomma l’assenza di Tommaso Zorzi al matrimonio era prevedibile. Ma anche che lui non se la prenderà era certo.