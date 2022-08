Alberto di Monaco, ci risiamo. In vacanza con i figli e senza Charlene | Ma non certo da solo. Chi c’è con lui

Nonostante con le parole smentisca qualunque tipo di crisi matrimoniale, con il fatti il principe Alberto di Monaco, mostra totalmente il contrario. In vacanza insieme ai due figli non c’è traccia di Charlene. Anche se non è certo da solo. Ecco con chi è stato “pizzicato”.

Il principe è stato fotografato in Corsica con i gemellini Gabriella e Jacques nati dal matrimonio con Charlene Wittstock di cui nuovamente non si ha più traccia nella sua vita, e neanche sulla grande imbarcazione.

Nonostante questo, ha seccamente smentito ogni illazione sulla crisi matrimoniale. Nessuna ombra minaccia un’unione lunga 11 anni fatta di enormi alti e bassi tra di loro, con la principessa che va e viene da monaco, soprattutto durante il periodo che ha avuto grossi problemi di salute.

Anche lei ha tenuto a negare ogni sospetto: “È deplorevole che certi giornali vendano falsità del genere sulla mia relazione, sulla mia vita” ha commentato tempo fa, “Alberto è stato di grande supporto, abbiamo parlato insieme di questi articoli maligni e lui ha fatto tutto il possibile per proteggere me e i nostri figli“. Parole bellissime non c’è che dire, peccato che cozzino un po’ con la realtà dei fatti.

Alberto di Monaco, ci risiamo. In vacanza con i figli e senza Charlene. Chi c’è con lui?

A conferma di questo, la coppia ha deciso di trascorrere separatamente le vacanze. Sarà forse per la condizioni della principessa, ancora provata dalla malattia che in passato ha reso necessario il ricovero in una clinica svizzera, oppure per la necessità di passare ancora qualche giorno di riposo, fatto è che nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, dove Alberto è protagonista con i figli gemelli Gabriella e Jacques di 7 anni e la loro baby sitter, Charlene non c’è. Il principe e i figli sono stati fotografati a Galéria, in Corsica, a bordo di un mega yacht ecologico alimentato a idrogeno chiamato GabJac dal nome dei gemellini. Ma il principe non è solo con lui una presenza femminile, quella della baby sitter dei bambini che da un po’ lo segue come un’ombra in qualsiasi posto vada. E Charlene? Nessuna notizia sulla principessa, “sparita” nuovamente dopo l’ultima foto social del 1° luglio scorso e poi mai più intercettata né accanto al marito né altrove.



Lei dov’è?

“Quando sono tornata nel Principato ho concentrato tutte le mie energie su mio marito e i miei figli, che sono la mia priorità. La mia salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. La strada è stata lunga, difficile e molto dolorosa”

Queste sono state le sue dichiarazioni nell’ultima intervista ufficiale. Poi più nulla. Almeno fino alla prossima puntata. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del principato. Né di dove sia finita, né tantomeno dell’assidua presenza della baby sitter.