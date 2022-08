Angelina Jolie e Brad Pitt sempre più lontani: nessun accordo, continua la battaglia legale

Con il loro amore hanno fatto sognare il mondo intero. Da quando è stata annunciata la loro separazione, tuttavia, i due attori non riescono a trovare pace. Di chi si tratta? Dei divi di Hollywood per eccellenza, Angelina Jolie e Brad Pitt.

Brad e Angelina si sono conosciuti nel 2005, anno in cui hanno entrambi interpretato il ruolo di protagonisti della celebre pellicola cinematografica Mr. & Mrs. Smith. È stato proprio in tale occasione che sono nati i “Brangelina“, la coppia che, per più di dieci anni, è stata acclamata, applaudita e apprezzata da tutto il mondo.

Sembravano perfetti insieme, fatti l’uno per l’altra, e dopo essere diventati genitori di tre figli biologici e tre adottati, tutti noi ci siamo convinti che il loro amore sarebbe durato per sempre. Le cose, però, non sono andate come ci saremmo aspettati, e come un fulmine a ciel sereno, in un regolare giorno del 2016, Brad Pitt e Angelina Jolie hanno annunciato la loro separazione.

Da quel momento, così come abbiamo appreso dalle numerose notizie trapelate, i due bellissimi attori di Hollywood hanno intrapreso un percorso senza via d’uscita, fatto di battaglie legali, litigi e accordi mancati, specie per ciò che concerne l’affidamento dei loro sei figli. Ecco, a tal proposito, quali sono le ultime indiscrezioni.

Brad Pitt e Angelina Jolie: è guerra sulla custodia congiunta

Quando una coppia sposata decide di divorziare, una delle noti più dolenti di tale percorso riguarda, senza dubbio, il destino dei figli che si hanno in comune. Ed è proprio questa la battaglia attualmente in corso tra gli attori di Hollywood Angelina Jolie e Brad Pitt. Come riportato da Page Six, infatti, una fonte ben informata su tale situazione avrebbe riferito al The Post quanto segue: “Sembra che Angelina sia determinata a non dare la custodia congiunta a Brad. E c’è chi dice che lei non si risposerà finché i bambini non saranno legalmente maggiorenni, in modo da non dare alcuna soddisfazione a Brad”. Pare, insomma, che le diatribe tra i due attori di Hollywood siano destinate a durare ancora per molto, molto tempo.

Un divorzio difficile

L’affidamento congiunto dei figli è solo uno dei temi più caldi della battaglia legale in corso tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Tempo fa, infatti, l’attore si sarebbe molto arrabbiato per un gesto compiuto dalla sua ex moglie.

Angelina, infatti, ha scelto di vendere le sue quote di un’azienda vinicola in Francia di proprietà di entrambi. Brad è andato letteralmente su tutte le furie, decidendo così di intentare una causa contro la Jolie.