Arisa, il nuovo cambiamento della cantante: il look è mozzafiato [FOTO]

L’estate è sinonimo di libertà, di spensieratezza e, perché no, anche di cambiamento. Ecco, a tal proposito, come Arisa ha deciso di stravolgere totalmente il suo look in vista del ponte di Ferragosto.

Le persone, in linea di massima, possono essere suddivise in due grandi categorie: quelle a cui piace cambiare e sperimentare nuovi look e quelle che, invece, restano fedelmente legate all’immagine di sé adottata illo tempore. La celebre cantante Arisa, senza dubbio, appartiene al primo gruppo in quanto, negli anni, abbiamo spesso assistito ai suoi radicali cambi di look.

In particolar modo, ad Arisa è sempre piaciuto puntare sulle acconciature, cambiando colore, lunghezza e taglio a seconda di ciò che in quel momento le piaceva di più.

Ad oggi, ci troviamo a un passo dal tanto atteso ponte di Ferragosto e, per l’occasione, l’artista non si è fatta scappare l’occasione di recarsi presso un noto salone di hair style di Milano e cambiare, ancora una volta, il suo look. Da circa due mesi, oramai, ci eravamo abituati a vedere la cantante con i capelli corti e nero corvino; prepariamoci, ora, a una nuova versione di Arisa, con un taglio sempre corto… ma biondo platino! Scopriamo insieme, dunque, qual è la nuova acconciatura scelta dalla talentuosa cantante.

Il nuovo colore di capelli sfoggiato da Arisa

“Blonde attitude… da nera a bionda non è possibile? Chiedetelo ad Arisa!” si legge nel post pubblicato dalla boutique di hair style milanese Arvi’s. Come si evince dallo scatto, infatti, la cantante ha abbandonato ancora una volta il colore scuro, scegliendo di incorniciare il suo viso con un taglio corto, spettinato e biondo platino! I più attenti, senza dubbio, ricorderanno che non è la prima volta che Arisa decide di sfoggiare una chioma bionda. Ai tempi della sua partecipazione al talent show Ballando con le stelle, infatti, la cantante portava un taglio di capelli medio lungo -più o meno all’altezza delle spalle – e la frangetta; il tutto, di una tonalità di colore molto chiara.

Come si cambia!

Era il 2009 quando Arisa, per la prima volta, riuscì a conquistare tutti con la sua splendida voce, aggiudicandosi la vittoria della categoria “Nuove proposte” della cinquantanovesima edizione del Festival di Sanremo. In tale occasione, la cantante sfoggiò un taglio di capelli corto e dal colore scuro. Nessuno di noi, tuttavia, poteva immaginare che quello sarebbe stato solo una delle mille acconciature che la cantante avrebbe provato negli anni.

L’artista, infatti, è passata dal nero corvino al rosa; dai capelli rasati a una lunga chioma con le onde fino ad arrivare, ad oggi, a un taglio corto, spettinato e biondo platino!