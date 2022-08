Eleonora Giorgi, cuore di nonna: lo scatto con in nipotino Gabriele è boom di like [FOTO]

L’attrice Eleonora Giorgi, sui social, si è mostrata insieme al piccolo Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: fan entusiasti.

Lei è una delle più note ed amate attrici italiane, nota per alcune grandi interpretazioni in pellicole divenute dei veri e propri cult del cinema nostrano, come Borotalco, con Carlo Verdone – vinse il David di Donatello nel ’79 – Mani di Velluto con Adriano Celentano e Mia moglie è una strega, con Renato Pozzetto.

Stiamo parlando chiaramente di Eleonora Giorgi. L’attrice, nel 1983, conobbe sul set della pellicola Sapore di mare l’attore Massimo Ciavarro e, nel ’91, la coppia ha avuto un figlio, Paolo, oggi co-conduttore del programma di Canale 5, Forum.

Oggi Paolo Ciavarro vive una bellissima storia d’amore con l’influencer Clizia Incorvaia. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, nel corso della quarta edizione, e la loro relazione è stata coronata dalla nascita, lo scorso febbraio, del piccolo Gabriele.

Lo scatto insieme al suo nipotino

In questi giorni, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, e i piccoli Gabriele e Nina – nata dal precedente matrimonio dell’influencer con il frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina – si stanno godendo qualche giorno di vacanza in Val Gardena. Proprio qui sono stati raggiunti da Eleonora Giorgi: l’attrice, nonna amorevolissima, si è lasciata immortalare insieme al suo nipote. La bellissima foto è diventata subito virale.

Nelle scorse settimane aveva incuriosito e non poco l’assenza di Eleonora Giorgi alla cerimonia di battesimo del piccolo Gabriele. Il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ha un padrino d’eccezione: si tratta del conduttore del Grande Fratello Vip – e direttore del settimanale Chi – Alfonso Signorini. Ma a rivelare il motivo dell’assenza è stato lo stesso Ciavarro, che ha spiegato: “Mia madre è stata a contatto con un mio cugino che si è scoperto poi essere positivo. Lei giustamente non se l’è sentita di partecipare”.

La prossima stagione televisiva

Come detto, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si stanno godendo le vacanze, ma già da inizio settembre torneranno al lavoro. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro tornerà negli studi di Forum, condotto da Barbara Palombelli. Ma negli ultimi tempi si è parlato con insistenza della possibilità di affidare un programma e Ciavarro tutto suo, staremo a vedere.

Clizia Incorvaia, invece, è stata accostata a diverse trasmissioni. Si parla di un possibile approdo a La Pupa e il Secchione e Viceversa, in qualità di opinionista al posto di Soleil Sorge. Inoltre, il nome della Corvaia, è finito tra i papabili come concorrente per La Talpa, il reality che tornerà dopo diversi anni su Mediaset.