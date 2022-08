Maria De Filippi, il motivo per cui ha smesso di fumare: “Avevo una patologia…”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Oggi, Maria De Filippi ha parlato – come forse mai prima – della sua carriera e della sua vita privata. Notoriamente, in passato, la conduttrice è stata una fumatrice, una dipendenza che perdura tutt’oggi ma che la moglie di Maurizio Costanzo sta cercando di superare in toto. Oggi, infatti, ha spiegato di fumare soltanto due sigarette al giorno: “Una dopo pranzo e una dopo cena”. La conduttrice ha spiegato che un giorno, accompagnando una persona cara in ospedale per un’operazione delicata, ne approfittò per fare dei controlli.

Maria De Filippi ha raccontato che, in seguito a quei controlli, le venne diagnosticato un polipo alle corde vocali. Ha spiegato la conduttrice: “Andai in tilt e feci centinaia di chilometri per essere visitata in pieno agosto da uno dei più grandi luminari i materia. Per fortuna era una patologia benigna ma potenzialmente pericolosa se avessi continuato a fumare. Decisi di colpo di smettere”.