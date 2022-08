Al Bano rompe il silenzio su Romina Power e le tende una mano: “Se lei è disponibile…”

In una lunga intervista Al Bano Carrisi ha parlato della sua ex moglie Romina Power: ecco le sue sorprendenti parole.

Amatissimi dal grande pubblico, Al Bano Carrisi e Romina Power, negli anni scorsi, hanno formato uno dei sodalizi artistici più prolifici e di successo della storia della musica italiana. E, ai tempi, la loro storia d’amore ha riempito pagine e pagine di rotocalchi e giornali.

Al Bano Carrisi e Romina Power sono convolati a nozze il 26 luglio del 1970 – fu una cerimonia di cui si parlò moltissimo – celebrato a Cellino San Marco, in Puglia. I due si era conosciuti tre anni prima sul set della pellicola – allora chiamato musicarello – Nel Sole, a Roma.

Ma oggi in che rapporti sono i due? Dopo anni pieni di tensioni – i due si separarono nel ’99 e divorziarono ufficialmente nel 2012 – sembra che l’ex coppia d’oro della musica e del mondo dello spettacolo nostrano sia in buoni rapporti.

Il tour del cantante

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Al Bano Carrisi ha parlato della sua carriera. In questo momento, infatti, il cantante pugliese è all’estero – in Austria – da dove partirà il suo tour internazionale. L’artista è molto conosciuto – specie nell’Est Europa – e i suoi successi in coppia con Romina Power sono indimenticabili anche fuori dall’Italia. Ha spiegato: ” Il mio tour è cominciato a maggio in Ungheria, poi Germania e Austria. Andrò in Romania, Polonia, Canada, Australia e ho una richiesta in Cile che non so se potrò soddisfare”. E sulla Russia: “Non dico che non ci andrò più, ma per il momento lascio perdere”.

Le parole di Al Bano Carrisi

Nel 2013, Al Bano Carrisi e Romina Power ricominciarono a calcare il palco insieme e, nel 2020, furono ospiti del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, che li volle fortemente sul palco del Teatro Ariston. I due annunciarono un tour mondiale in quell’occasione ma la pandemia Covid che sarebbe scoppiata poche settimane mandò all’aria i progetti. Da allora non si è più parlato di questi eventi.

Il giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni ha chiesto se ci sarà anche Romina Power, ed ha risposto Al Bano: “Al 90 per cento faccio concerti da solista, ma quando lei è disponibile ci esibiamo insieme”. In seguito, è stato chiesto al cantante proprio del periodo d’oro insieme a Romina Power e alla scelta di stili e temi diversi dal suo solito in campo musicale. Ha chiosato Al Bano: “E ce ne fossero di coppie così. Le nostre canzoni hanno avuto un successo mondiale. Ma dov’era scritto?”.