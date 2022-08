Luis Alberto, la risposta dei tifosi lascia a bocca aperta: scatta l’indizio che fa capire tutto

Caso Luis Alberto, la risposta sui social dei tifosi della Lazio lascia a bocca aperta: scatta subito l’indizio che fa capire tutto sul futuro.

Alla telenovela sul futuro dello spagnolo si aggiunge un nuovo importante tassello lanciato direttamente dai tifosi della Lazio: la risposta social dei supporter biancocelesti fa scattare l’indizio che fa capire tutto.

Anche questa estate in casa Lazio è stata segnata dall’ormai nota querelle riguardante Luis Alberto e il suo possibile addio.

Il centrocampista spagnolo, arrivato in Italia nell’estate del 2016 con la fama di talento non ancora espresso, si è affermato nelle ultime stagioni come uno degli interpreti più importanti nel suo ruolo all’interno della Serie A.

Simone Inzaghi prima e Maurizio Sarri poi, hanno fatto di Luis Alberto una vera e propria colonna della mediana biancoceleste esaltandone le qualità tecniche disegnando per lui il perfetto ruolo di mezz’ala nel centrocampo a tre.

Nonostante ciò però, da diverse stagioni ormai, si vocifera di un possibile addio dell’ex Liverpool dalla Capitale anche a causa di alcuni screzi avuti col presidente Lotito.

Nelle ultime sessioni di mercato sono state diverse le squadre in Italia ed in Europa che hanno preso informazioni sul numero 10 della Lazio ma senza entrare davvero nel vivo delle trattative.

Anche questa estate gli interessi sono stati molti, Siviglia e Napoli in primis, ma per il momento non si registrano trattative in fase avanzata.

Nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo indizio che potrebbe chiarire il futuro di Luis Alberto e a darlo sono i tifosi biancocelesti.

Il futuro di Luis Alberto resta da scrivere, i tifosi intanto dicono la loro

Una situazione davvero particolare quella tra Luis Alberto e la Lazio.

I segnali di addio sembrano ogni anno sempre più decisi eppure, lo spagnolo, resta uno dei leader della rosa biancoceleste nonchè uno dei giocatori più amati dai tifosi.

Gli stessi supporter, in questi giorni, stanno ovviamente svolgendo il loro compito schierandosi ancora sulla querelle attorno al loro numero 10 e lanciando sui canali social un messaggio forte e chiaro.

Una serie di cuori biancocelesti intervallati da richieste di restare e incitamenti vari, questi i principali commenti sotto l’ultimo post del centrocampista ex Liverpool, tutti a testimoniare il grande affetto dei tifosi verso di lui.

Starà ora a Luis Alberto decidere anche per evitare che i pochi commenti presenti di supporter stanchi di questo continuo tira e molla, possano aumentare creando uno strappo difficile da ricucire.