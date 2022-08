Verratti prepara le valigie, dalla Spagna arriva la bomba: ecco la sua destinazione

È scoppiato un vero e proprio terremoto in casa PSG in questi giorni con Marco Verratti che starebbe preparando le valigie per lasciare il club: dalla Spagna arriva la bomba sulla sua prossima destinazione.

Il centrocampista della Nazionale avrebbe definitivamente rotto con il nuovo allenatore Cristophe Galtier e dopo ben dieci stagioni potrebbe dire definitivamente addio al PSG.

Dopo la cocente delusione dello scorso anno è ufficialmente iniziata la rivoluzione in casa PSG. I primi a pagare per il fallimento in Champions League sono stati il direttore Leonardo e l’allenatore Pochettino, sostituiti rispettivamente da Campos e Galtier. L’ex mister che appena due anni fa alla guida del Lille strappò la Ligue 1 ai parigini ha subito imposto le sue regole e ciò ha creato dei malumori ad alcuni senatori dello spogliatoio.

Tra questi c’è Marco Verratti, che dopo l’ottima stagione in Serie B con il Pescara di Zeman nel 2011/12 decise di trasferirsi all’ombra della Torre Eiffel. Con il passare degli anni il centrocampista della Nazionale è diventato un’autentica bandiera del PSG, ma la sua avventura potrebbe essere arrivata al capolinea. A 29 anni è ancora considerato uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo e per questo le richieste per lui non mancano di certo.

Nel suo futuro immediato non ci sarà però ancora la Serie A, ma uno dei top club che già da subito potrebbe permettergli di vincere quella Champions League che insegue da tempo. Il tutto potrebbe concretizzarsi con un maxi-intreccio di mercato che avrebbe del clamoroso e che coinvolgerebbe tre superpotenze del calcio moderno: ecco i dettagli.

Il maxi-intreccio di mercato fa felici tutti: che occasione da cogliere!

Dalla Spagna stanno circolando delle voci che legherebbero il futuro di Verratti a quello di altri due top centrocampisti: Bernardo Silva e De Jong. Il portoghese è sempre più vicino a lasciare il Manchester City in questa sessione di calciomercato e Xavi starebbe facendo di tutto per portarlo in Catalogna. Al contrario potrebbe dire addio ai blaugrana direzione PSG l’olandese, con Galtier che lo considera il tassello mancante per il suo centrocampo. Ecco che allora il calciatore della Nazionale Italiana raggiungerebbe Guardiola in Inghilterra.

Non è un mistero infatti che l’allenatore spagnolo straveda per Verratti: appena un anno fa infatti, dopo una sfida di Champions, dichiarò di essersi innamorato di lui. Per questo il maxi-intreccio che coinvolge questi tre giocatori eccezionali non può essere considerato solo fantamercato.

L’operazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni: ai Citizen il pescarese ricoprirebbe un ruolo centrale nel campionato più competitivo del mondo.