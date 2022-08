Sensore della temperatura su Apple Watch Serie 8 appena brevettato ma forse sarà già inserito per il nuovo lancio

Vuoi perché l’evento per eccellenza di Apple sta per arrivare, come al solito a settembre, vuoi perché gli orologi di nuova generazione del colosso di Cupertino sono sempre al centro dell’attenzione, il presunto sensore della temperatura da inserire sugli Apple Watch Serie 8 è stato sempre oggetto di discussione. E quindi fa notizia.

Tim Cook e la sua azienda lo hanno brevettato da tempo, ma il punto è: inserirlo nel lancio degli nuovi Apple Watch Serie 8, oppure no? Nuove indiscrezioni al riguardano non sciolgono i dubbi, plasmano un’idea ben precisa.

Presupposto importante: quel “sensore di temperatura a gradiente per i dispositivi elettronici portatili”, altri non è che il nome del brevetto depositato, è stato registrato dallo United States Patent and Trademark Office, l’organismo amministrativo statunitense incaricato di rilasciare i brevetti ed i marchi depositati.

L’USPTO dice sì. E adesso cosa farà Apple?

Nel brevetto di Apple l’alloggiamento del dispositivo elettronico racchiude un sistema di rilevamento della temperatura che include un sensore di temperatura e una sonda di temperatura differenziale.

La sonda di temperatura differenziale include un substrato flessibile che definisce due estremità. Una prima estremità è accoppiata termicamente al sensore di temperatura e una seconda estremità è accoppiata termicamente a una superficie, un volume o un componente del dispositivo elettronico.

La sonda di temperatura è una termopila nel piano comprendente una serie di termocoppie accoppiate in serie che si estendono dalla prima estremità alla seconda estremità. Una temperatura misurata al sensore di temperatura può essere una prima temperatura misurata e una differenza di tensione tra i conduttori della sonda di temperatura differenziale può essere correlata a una temperatura differenziale relativa alla prima temperatura misurata.

Questa applicazione riguarda il rilevamento della temperatura in dispositivi elettronici portatili e, in particolare, sistemi e metodi per determinare con precisione un gradiente di temperatura tra due o più posizioni discrete all’interno di un alloggiamento di un dispositivo elettronico portatile.

Fin qui le certezze di Apple, che non vuol dire che domani il colosso di Cupertino deciderà di utilizzare un brevetto, comunque depositato, approvato e registrato. Ma le indiscrezioni che si stanno susseguendo ipotizzano che il prossimo Apple Watch dovrebbe essere equipaggiato proprio con un sensore per misurare la temperatura corporea.

Certo, da qui a pensare solamente che Apple avrebbe aspettato il sì dell’USPTO per inserirlo nei nuovi orologi di nuova generazione con il rischio di non vederselo approvato, è un azzardo. Ma ora che l’organo americano ha detto sì, crescono le possibilità di immaginare il sensore della temperature sugli Apple Watch Serie 8. Di certo non si può escludere nulla.

