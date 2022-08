Turista ventenne denuncia: «Minacciata con coltello e stuprata»

L’aggressione a danno di una ragazza di 20 anni sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 agosto.

I carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere per cercare di risalire all’identità del violentatore.

Un altro episodio di brutale violenza sessuale che ha come vittima una turista straniera. È di questi giorni la notizia delle due turiste francesi violentate a Bari con una modalità alla “Arancia Meccanica”. «Mi ha minacciata con un coltello, mi ha spinto nel mio appartamento e mi ha violentata». È il terribile racconto fatto da una turista tedesca di vent’anni anni ai medici dell’ospedale di Pisa. L’episodio di violenza, di cui ha dato notizia la Nazione, sarebbe avvenuto mercoledì scorso, nel tardo pomeriggio. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri.

La giovane turista tedesca avrebbe raccontato agli investigatori di non essere mai riuscita a vedere bene il volto del suo aggressore. Ma si è detta sicura che fosse straniero, di carnagione scura. La ventenne stava facendo rientro a casa. L’uomo le avrebbe fatto la posta attendendola davanti al portone. Dopodiché l’avrebbe costretta prima a entrare nell’androne e successivamente nell’appartamento dove stava passando alcuni giorni di vacanza. E una volta dentro l’avrebbe violentata, abusando di lei.

Anche l’aggressore ferito nella colluttazione

La turista tedesca avrebbe cercato di difendersi dall’aggressione. Nella colluttazione anche il suo violentatore avrebbe riportato delle ferite. A soccorrerla è stata un’amica italiana. Poi la giovane sarebbe stata accompagnata all’ospedale Cisanello. Stando a ciò che riporta il quotidiano fiorentino, i carabinieri avrebbero già eseguito degli accertamenti all’interno dell’appartamento. Ora stanno prendendo visione di alcune telecamere di sorveglianza.

Attivata dalle autorità sanitarie la procedura del codice rosa a tutela delle donne vittime di violenza e abusi. La turista adesso è supportata da una squadra di specialisti che le offriranno un sostegno completo: psicologico, fisico, medico. Le forze dell’ordine, dopo aver ascoltato la ragazza tedesca, si sono messe subito al lavoro per ricostruire anche i passaggi al momento meno chiari della vicenda. Come, per esempio, l’identikit dell’aggressore e il percorso che ha fatto per anticipare il rientro a casa della turista. Che ha presentato la denuncia di violenza sessuale contro ignoti. La turista tedesca, traumatizzata, avrebbe anche fatto richiesta di poter rientrare al più presto in Germania.