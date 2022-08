Ryanair, 5 mesi di sciopero: ecco dove sono a rischio i voli

Almeno dieci i grandi aeroporti spagnoli dove ci saranno disagi per via dello sciopero proclamato dai sindacati.

I dipendenti chiedono ferie e il pagamento degli straordinari. Le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero di cinque mesi.

Ryanair è un nome ormai conosciuto da tutti o quasi. Si tratta di una delle compagnie aeree low cost più note al mondo. Coi suoi prezzi bassi consente ogni anno a milioni di persone di viaggiare per vacanza, per lavoro o per altre necessità. Ma i prossimi cinque mesi potrebbero risultare alquanto complicati per i viaggiatori. È in arrivo infatti una serie di scioperi destinata a proseguire fino a che non saranno raggiunti gli obiettivi dei sindacati di categoria.

Quest’estate avrebbe dovuto essere quella della ripresa dei viaggi, cosa che si è verificata. Al tempo stesso però sono sorti alcuni problemi nella gestione dei turni, degli orari e in generale per adeguare i salari al costo di vita. Per questo motivo i sindacati per i lavoratori, l’equipaggio e i piloti di Ryanair hanno proclamato uno sciopero che si protrarrà per cinque mesi. Ogni settimana, dal lunedì al giovedì, sono previste manifestazioni. E, conseguentemente, i disagi per i viaggiatori. Stando alle stime saranno 1,4 milioni le persone che fino alla conclusione dell’estate incorreranno in disagi a causa degli scioperi nella sede spagnola di Ryanair.

Ma i lavoratori della compagnia non appaiono intenzionati a fare dietrofront. Le richieste sono chiare: chiedono 22 giorni di ferie e due mesi di pagamento extra all’anno. Per i sindacati di categoria, Ryanair non ha minimamente tentato di avvicinarsi alle posizioni dei dipendenti. In alcuni casi, poi, alcuni lavoratori sono stati licenziati dopo gli scioperi. Stando alla compagnia, gli scioperi dei prossimi cinque mesi non arrecheranno disagi e disturbi ai viaggiatori, in particolare nelle sedi di riferimento dei lavoratori che sciopereranno.

Ecco l’elenco degli aeroporti in cui potrebbero verificarsi dei disagi a causa degli scioperi Ryanair e per quale motivo.

Ecco gli aeroporti dove si verificheranno disagi

L’azione sindacale di Uso e Sitclpa riguarderà diversi aeroporti spagnoli. Sono previsti almeno cinque mesi di scioperi organizzati dai sindacati. A cominciare da giovedì 8 agosto e fino al 7 gennaio 2023 ogni settimana ci saranno manifestazioni. Saranno coinvolti alcuni grandi aeroporti spagnoli.

Tra questi ci saranno, almeno per quanto si sa:

l’aeroporto di Madrid;

l’aeroporto di Malaga;

l’aeroporto di Barcellona;

l’aeroporto di Alicante;

l’aeroporto di Siviglia;

l’aeroporto di Palma;

l’aeroporto di Valencia;

l’aeroporto di Girona;

l’aeroporto di Santiago di Compostela;

l’aeroporto di Ibiza.

Ad esempio il 7 agosto sono stati cancellati oltre 10 voli, con 233 ritardi per la compagnia Ryanair negli aeroporti spagnoli. Ci sono stati disagi anche in altre tratte, tra le quali Milano, Roma, Londra e Amburgo.

Ma per la compagnia non ci saranno disagi per i viaggiatori

Per Ryanair i cinque mesi di scioperi non causeranno disagi ai viaggiatori. Le sigle sindacali intenzionate a scioperare per motivi economici, salariali e di condizioni di lavoro potrebbero non raggiungere il loro scopo, cioè mettere Ryanair con le spalle al muro. La compagnia ha comunicato infatti che non sono previsti se non minime interruzioni e disagi sull’operatività.

Nella comunicazione si legge inoltre che recentemente è stata raggiunta un’intesa col principale sindacato spagnoli relativamente a salari, turni e indennità del personale. Ma altri sindacati (come Uso e Sitcpla) continuano le agitazioni per migliorare le condizioni lavorative dei dipendenti della compagnia.