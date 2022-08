Harry e Meghan, i guai non sono rimasti a Londra | Li hanno seguiti anche in America. I Sussex sono disperati

Non c’è pace per i Sussex, scappando da Londra pensavano di trovare un po’ di tranquillità ma non è stato così. Anche in America, dove abitano ormai da qualche anno, non riescono a fare sonni tranquilli.

Il principe Harry e Meghan Markle vivono ormai da anni in una villa da sogno a Montecito, in California. Una dimora super lusso da 14, 6 milioni di dollari dove hanno per vicini di casa star del calibro di Oprah Winfrey, Ariana Grande e Brad Pitt.

Eppure neanche lì i Sussex possono dormire sonni tranquilli. La loro sicurezza è messa in costante pericolo, ma non è tutto.

Perfino il pollaio che hanno costruito dietro casa, alla fine è risultato fonte di guai. Si sposteranno anche dall’America? Ma soprattutto ci sarà per loro un posto tranquillo dove stare?

Harry e Meghan, i guai non sono rimasti a Londra. Ovunque vanno succede qualcosa

La prima causa della loro insonnia, sono i numerosi tentativi di intrusione in casa. Soltanto tra maggio e giugno per ben due volte degli estranei hanno cercato di entrare nel giardino di Harry e Meghan. A dare conto dei tentativi di intrusione ci sono i registri della polizia di Santa Barbara. Gli agenti sono corsi a casa dei Sussex alle 17,44 del 19 maggio, giorno del loro anniversario di matrimonio, perché l’allarme aveva iniziato a suonare. Pare oltretutto che in quel momento i duchi si trovassero all’interno dell’abitazione con i loro due figli, Archie e Lilibet Diana. La polizia è tornata, sempre causa allarme in attività, a inizio giugno, quando il principe e la moglie erano in volo verso gli Stati Uniti dopo aver partecipato a Londra ai festeggiamenti per il Giubileo della regina. Nei registri della polizia di Santa Barbara entrambi gli interventi sono associati a “intrusi”, “reati contro il patrimonio” e “circostanze sospette”. Non si tratta di due casi isolati. Negli ultimi quattordici mesi l’allarme di casa Sussex è suonato per ben sei volte. Per questo Harry, da sempre sensibilissimo al tema sicurezza tanto da aver fatto causa Ministero degli Interni britannico per riavere quando è in Inghilterra la protezione di Scotland Yard, ha deciso di assumere due pezzi grossi della security: Christopher Sanchez, ex guardia del corpo di Barack Obama, e Alberto Alvarez, ex capo della sicurezza di Michael Jackson. Neanche i due “big”, tuttavia, potevano immaginare che a turbare i sonni dei loro facoltosi datori di lavoro ci avrebbe pensato pure un intruso a quattrozampe. Qualche giorno fa i Sussex, infatti, si sono dovuti barricare in casa perché lì intorno si aggirava un leone di montagna. E pare che ad attirare il predatore siano stati proprio i loro polli. Nel giardino di casa i duchi hanno infatti un pollaio. Lo abbiano scoperto nel novembre 2021, quando la Markle nel salotto di Ellen De Generes aveva mostrato uno scatto del figlio Archie che dava da mangiare alle bestiole.

Anche il leone di montagna avvistato dalle telecamere

I polli hanno attirato il leone di montagna. Il predatore è stato filmato dalle telecamere di sorveglianza installate dai residenti Vip di Montecito proprio mentre si aggirava intorno alla villa dei Sussex. Secondo gli esperti, è probabile che a causa della catastrofica siccità della California si sia spinto verso il centro abitato in cerca di cibo e acqua.

E i polli dei Sussex gli siano sembrati un’ottima soluzione per placare i morsi della fame. Sta di fatto che Harry e Meghan sono stati avvisati del pericolo e si sono dovuti barricare in casa. La tenuta da undici milioni di sterline a due passi da Santa Barbara, a quanto pare, per i Sussex è tutt’altro che un’oasi di pace e tranquillità.