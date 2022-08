Aurora Ramazzotti, paura dopo la vacanza: il racconto della figlia di Michelle Hunziker

Momenti di choc per Aurora Ramazzotti, scossa da quanto accaduto alle Isole Eolie dove si trovava in vacanza, grande la paura in quanto solo due giorni prima si trovava sul posto dove è avvenuto il maltempo.

In un’estate torrida nel nostro Paese e non solo, negli ultimi giorni vi è stato un calo drastico di temperature, complice il maltempo, specialmente nell’Italia meridionale e sulle isole.

Tra le Regioni maggiormente colpite vi è stata la Sicilia, in particolare nel messinese, dove in molte aree sono stati registrati dei danni ad edifici e strade, sia sulla terraferma ma anche sulle Isole, come è capitato sulle Eolie, in particolare nel fine settimana.

Diverse sono state le zone ricoperte di fango, acqua e detriti a Lipari e Stromboli, tra le mete più visitate nel periodo estivo, proprio nell’ultima località vi era stata nei giorni la presenza di Aurora Ramazzotti come turista, la stessa giovane presentatrice ha raccontato il suo stato d’animo in questo momento.

Le sue parole

Nel suo profilo Instragram, dove è molto seguita, la Ramazzotti ha postato le seguenti parole: “Alcune persone mi hanno mandato delle foto, facendomi vedere cosa era accaduto questa notte, noi ci trovavamo lì solo due giorni fa, prima del nubifragio“.

Erano state diverse le foto scattate dalla presentatrice tv ed influencer sulle vacanze trascorse sull’isola siciliana in compagnia delle amiche, appena in tempo per sfuggire al maltempo di queste ore.

Cosa sta accadendo

Tra sabato e domenica è prevista altra pioggia intensa. Nel frattempo, la Protezione Civile è prontamente intervenuta per cercare di limitare i danni su quanto è avvenuto, in particolare per ristabilire una più corretta viabilità, messa a dura prova nelle ultime ore, il maltempo ha infatti costretto residenti e visitatori del luogo ad attimi di paura per le cattive condizioni atmosferiche e le sue conseguenze in seguito.

Sono infatti molte le abitazioni coinvolte ed i negozi in cui vi sono stati danni, anche se per fortuna non si registrano feriti gravi, nella speranza la situazione non degeneri nei prossimi giorni e possa al tempo stesso ristabilirsi la normalità in modo progressivo e risolutivo.