Nicolas Vaporidis, che fine ha fatto dopo L’Isola dei Famosi? “Tornato al suo vecchio lavoro”

Nicolas Vaporidis, dopo la vittoria a L’Isola dei Famosi di quest’anno, è tornato al suo vecchio lavoro: ecco di cosa si tratta.

Lui è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione del reality cult di casa Mediaset, L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi su Canale 5 in doppio appuntamento, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti e Alvin come inviato.

Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis, probabilmente il più atteso dell’edizione che, infatti, si è aggiudicato la vittoria dopo oltre 90 giorni di lotta in Honduras, per la gioia dei suoi fan.

Dopo la vittoria del prestigioso reality ci si aspettava un rilancio della sua carriera, ma l’attore romano non ha certo fretta. Intanto è tornato al suo precedente lavoro a Londra, dove vive da diversi anni e dove ha anche trovato l’amore.

Il locale di Nicolas Vaporidis

Nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica, Nicolas Vaporidis ha parlato dei suoi progetti futuri. Come detto, il vincitore della scorsa stagione de L’Isola dei Famosi, è tornato al suo lavoro, ovvero di ristoratore del locale La Taverna, che si trova nel sud di Londra, Clapham Junction. Un classico ristorante con cucina romana che sta facendo impazzire i londinesi. Ha raccontato di quanto, oltre a servire buon cibo, voglia “educare” i britannici alla cucina italiana: “Oddio no, il cappuccino durante i pasti mai e poi mai! Peggio mi sento quando mi chiedono il parmigiano un secondo dopo che gli ho servito spaghetti con le vongole”.

Il racconto di Nicolas Vaporidis

L’attore di Notte prima degli esami ha raccontato: “Venni qui la prima volta a 18 anni, dopo il diploma, per fare esperienza, migliorare la lingua, capire cosa fare della mia vita. Come tutti i miei coetanei di allora, il primo passo fu entrare in un ristorante chiedendo se ci fosse lavoro per me”. E ancora: “[…] Alla fine sono passati 22 anni e anche se continuo a fare avanti e indietro con l’Italia per gestire la carriera da attore, Londra rimane il mio quartier generale”.

Ma Nicolas Vaporidis non ha lasciato la sua carriera da attore, anzi: “Devo andare in Brasile per girare un nuovo film e successivamente rientrare in Europa durante le pause della produzione”.