Grande Fratello Vip 7, è fatta per Fariba nel cast: la mamma di Giulia Salemi nel reality

Nella nuova edizione del Grande Fratello Vip spunta un nome nuovo tra i concorrenti ed inerente a Giulia Salemi, si tratta di quello della madre Fariba Tehrani, prossima a partecipare al reality show, ormai prossimo alla partenza.

A poco più di un mese dall’inizio della settima edizione del GF dedicato ai Vip, si sta per definire il cast del programma televisivo, alla cui conduzione è stato confermato Alfonso Signorini.

In studio ci sarà un ulteriore conferma in Sonia Bruganelli, insieme alla compagna di Paolo Bonolis troveremo per la prima volta Orietta Berti, la quale andrà a sostituire Adriana Volpe, mentre per quanto riguarda i concorrenti si sta delineando la situazione di chi entrerà dentro la casa.

Il primo nome ufficiale è quello di Giovanni Ciacci, mentre riguardo agli altri inquilini sono ore decisive per definire altri nomi, come quello di Antonella Fiordelisi ed Antonino Spinalbese; tra le partecipanti sembra ormai prossima ad esserci Fariba Tehrani, ecco il punto della situazione sulla sua possibile partecipazione.

Chi è Fariba Tehrani

Nata in Iran nella capitale Tehran, alla maggiore età si trasferisce in Italia per sfuggire alla Guerra Persiana in corso, e nel nostro Paese conoscerà una persona con il quale si sposerà ed avrà una figlia.

Si tratta proprio di Giulia Salemi, ed insieme alla madre la showgirl deciderà di partire per un’avventura televisiva nel 2015, quando presero parte alla quarta edizione di Pechino Express, ambientata per quella stagione in Sudamerica. Insieme arrivarono sino all’ultima puntata, classificandosi al terzo posto nella classifica finale del programma tv condotto da Costantino Della Gherardesca.

Le ultime anticipazioni

Dopo tale esperienza, Giulia Salemi ha avuto modo di partecipare al Grande Fratello Vip 5, dove ha conosciuto il suo attuale compagno Pierpaolo Petrelli, ed a distanza di un paio di anni la madre potrebbe seguire le orme della figlia.

Negli ultimi tempi, Fariba Tehrani è apparsa con frequenza come ospite televisiva, e secondo quanto trapelato da una discussione via social tra il blogger Davide Maggio ed il conduttore Pino Strabioli, si è data per certo la presenza della donna di origine iraniane alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, in attesa venga data per ufficiale tale notizia.