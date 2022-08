Hilary Duff, il dramma dell’attrice: “Non posso stare con mia figlia malata”

Ha raccontato il suo dramma la famosa attrice Hilary Duff, attraverso i canali social è avvenuto lo sfogo relativo alla sua difficile situazione lontano dal set e riguardante la sua piccola figlia.

La sua carriera è iniziata molto presto e sin da ragazzina divenne un volto popolare tramite la commedia familiare Lizzie McGuire. Da allora si è cimentata in diverse produzioni tra cinema e televisione, dileggiandosi anche nel mondo della musica.

Di recente è diventata tra le protagoniste della serie tv How I met your father, in cui attualmente sta lavorando dopo aver girato i primi episodi della sitcom, versione invertita della quasi omonima How I met yuor mother trasmessa sino a pochi anni fa.

Nella vita privata, la Duff ha vissuto un primo matrimonio con l’hockeysta canadese Mike Comrie, da cui avrà un figlio di nome Luca. Dopo qualche anno, la coppia si separa, ma l’attrice ha modo di conoscere il musicista Mattew Komae con cui convolerà a nozze, prima di allora avevano già avuto Banks e nel 2021 avranno una secondogenita.

Cosa è accaduto a sua figlia

Mae ha un solo anno ma pochi mesi dopo la nascita ha dovuto affrontare una malattia, nella fattispecie l’Afta Epizootica. Attraverso il profilo social dell’attrice vi è stato il racconto di quanto sta vivendo con la figlia, e di come la sua lontananza per via di impegni lavorativi complichi ulteriormente una situazione a dir poco allarmante.

Nel suo post si è sfogata, lasciando al tempo stesso un messaggio a coloro i quali si ritrovano in circostanze simili, in particolare ai genitori: “Mi sembra strano non stare qui con lei, amo talmente tanto il mio lavoro, mi appello ai quei genitori quando devono lasciare i propri figli in tempi non naturali“.

Il tipo di malattia

Riguardo all’Afata Epizootica è una malattia infettiva riscontrata negli animali e nelle persone, colpisce in modo particolare la cute, si manifesta di frequente quando viene ingerito latte non bollito ed è altamente contagiosa.

Nonostante questo, gli altri due figli di Hilary Duff non sono stati contagiati, ma la situazione è tenuta sotto controllo, sperando possa risolversi il prima possibile, allontanando qualsiasi ulteriore preoccupazione.