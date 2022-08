Asse Juve-Atalanta per Muriel: arriva la risposta del club, ecco l’annuncio ufficiale

Si scalda l’asse Juventus-Atalanta per Luis Muriel: arriva la risposta ufficiale del club bergamasco, ecco l’annuncio a sorpresa.

Si fa sempre più clada l’asse che collega Bergamo e Torino per il possibile trasferimento di Luis Muriel: arriva la risposta del club, ecco l’annuncio ufficiale.

Dopo un momento di calma apperente, la Juventus è tornata ad accellerare pesantemente sul fronte mercato.

I bianconeri, dopo le altalenanti prestazioni e i risultati deludenti delle amichevoli estive, hanno ripreso con veemenza la propria campagna acquisti che già aveva regalato diversi nomi nuovi ed importanti a mister Allegri.

L’ultimo arrivato, in ordine temporale, è l’esterno serbo Filip Kostic, campione in carica dell’Europa League con l’Eintracht (e miglior giocatore della competizione) e giocatore in grado aumentare il ventaglio di possibilità tattiche del tecnico toscano.

Le uscite possibili di Rabiot ed Arthur (col primo più vicino del secondo a lasciare Torino) saranno poi propedeutiche per l’arrivo di almeno un rinforzo in mediana con Paredes che ha già un accordo di massima con la Juventus.

L’ultimo tassello mancante, stando alle richieste mosse da Allegri, resta quello del vice Vlahovic, una punta che possa anche adattarsi sull’esterno e che quindi, come Kostic, permetta all’allenatore dei bianconeri di variare facilmente la propria tattica.

Al momento l’olandese Memphis Depay resta il primo della lista ma ad interessare ai piemontesi è anche Luis Muriel: l’asse con l’Atalanta per il colombiano si scalda sempre più, ecco la risposta ufficiale del club.

L’asse Juve-Atalanta rimane aperta: la risposta dei bergamaschi non lascia spazio ad interpretazioni

Dopo l’arrivo di Kostic è lecito aspettarsi dalla Juventus altre mosse per rinforzare il pacchetto offensivo.

Al netto di possibili uscite infatti, la richiesta di Allegri è stata sin da subito chiara: un profilo con caratteristiche simili a quelle del partente Alvaro Morata che possa accettare la panchina.

Uno dei profili più gettonati resta quello di Luis Muriel: per lui la Juventus ha messo sul piatto uno scambio con Moise Kean (attaccante in uscita da Torino) e la risposta dell’Atalanta non si è fatta attendere.

Gli orobici, all’offerta dei bianconeri, ha risposto con un secco e deciso no determinato principalmente dalla volontà ferrea di mantenere in rosa Muriel ancor più dopo il mancato approdo di Pinamonti dall’Inter.

La Juventus difficilmente rinuncerà al colombiano e nei prossimi giorni, sopratutto in caso di mancato approdo di Depay, potrebbero arrivare ulteriori rilanci anche se a base esclusivamente economica e non sottoforma di scambio.