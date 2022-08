Milinkovic-Savic è addio: brutta grana per Sarri, ma l’offerta è irrinunciabile

Milinkovic-Savic e l’addio alla Lazio. Brutta grana per Sarri, ma la decisione è stata presa. Ecco la posizione del presidente Claudio Lotito.

Un po’come accaduto a De Laurentiis nel corso di questi anni, il numero uno biancoceleste è stato sovente preso di mira dalla piazza in seguito ad una serie di scelte e gestioni non sempre felicissime.

Ciononostante, sempre sulla scorta di una somiglianza allo scenario napoletano, anche il patron biancoceleste ha sempre operato nel pieno rispetto di questi colori, compiendo a volte scelte poco gradite ai tifosi ma comunque rivelatesi poi fondamentali per la sanità in lato senso del club laziale.

Quest’ultimo, da anni, vanta comunque un buon profilo europeo, imbattendosi in campionati che, almeno fino all’addio di Inzaghi, vedeva Immobile e colleghi lottare fino alla fine con un certo fervore per un piazzamento in Champions, rasentando e in non pochi casi centrando anche importanti obiettivi quali la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa.

L’arrivo di Sarri, quindi, ha ulteriormente contribuito ad aumentare l’appeal del club, alla luce della recente importanza assunta dal tecnico toscano dopo le esperienze tra Napoli, Londra e Torino e giunto nella Capitale in uno dei momenti forse maggiormente stimolanti. Questo soprattutto alla luce della presenza di quel José Mourinho sulla sponda opposta e calcisticamente nemica, il confronto con la quale è da almeno un anno a questa parte reso ancora più affascinante.

Addio Milinkovic-Savic: Lotito non cambia idea, le ultime

Dopo aver concluso lo scorso campionato sopra i cugini giallorossi, seppur di un solo punto ma comunque quanto necessario per centrare quello che all’ombra del Colosseo rappresenta una soddisfazione e una sorta di obiettivo calcistico, gli uomini di Sarri sono adesso attesi da un percorso che la città tutta si augura possa restituire loro ulteriore importanza e consapevolezza. Basti pensare agli importanti nomi approdati nel corso di questa campagna acquisti, in grado di far emergere la serietà delle intenzioni del club e la volontà di costruire una rosa calibrata tra saggezza e gioventù.

A infiammare maggiormente i tifosi sono state le firme di Cancellieri e Romagnoli ma in queste ultime settimane di mercato c’è quello scenario legato a Milinkovic-Savic che sta suscitando non poca attenzione e il cui epilogo potrebbe avere un’ingerenza tutt’altro che scontata anche sui piani futuri. Su tal fronte, dunque, riportiamo gli ultimi aggiornamenti de “La Gazzetta dello Sport” che ha presentato con estrema chiarezza le varie possibilità cui si potrebbe andare prossimamente incontro.

Lotito sa infatti bene dell’importanza del giocatore e avrebbe comunicato a mister Sarri di essere intenzionato a trattenere Sergej, salvo l’arrivo di offerte irrinunciabili e che dunque superino gli 80 milioni di euro. Né dal Manchester United né dal Real Madrid sono giunte proposte del genere ma in casi come questi, la sua partenza sarebbe immediata. Per ora, però, la volontà è quello di trattenerlo, con ingaggio raddoppiato e possibilità di guadagnare almeno 5 milioni di euro all’anno.