Canone RAI: ora esce dalla bolletta e arrivano due modi per non pagarlo più, risparmi i €90 all’anno

Il Canone RAI è una delle tasse sicuramente più odiate dagli italiani.

Gli italiani non hanno mai amato questa tassa ma oggi chiaramente con l’aumento del costo della vita diventa ancora più pesante e più sgradita.

Il canone RAI è un abbonamento alla tv pubblica ma sostanzialmente tutti coloro i quali hanno un televisore sono costretti a pagarlo anche se non amano le trasmissioni della Rai.

Esce dalla bolletta e puoi evitare di pagarlo

Il canone RAI dall’anno prossimo esce dalla bolletta ma arrivano anche due concrete occasioni di risparmio che sicuramente saranno utili a tanti Italiani.

Il canone RAI è entrato in bolletta all’epoca del governo Renzi. Infatti è stato proprio Matteo Renzi ad inserire il pagamento del canone della Rai nella bolletta elettrica proprio per evitare l’evasione fiscale. Infatti se il canone è nella bolletta dell’Elettricità nessuno sostanzialmente può evadere questa tassa. Ma dall’anno prossimo il canone RAI esce dalla bolletta dell’energia e per gli italiani si sono due modi diversi per evitare legalmente di pagare questa tassa.

I due modi per non pagarlo

Non è ancora chiaro come si pagherà l’anno prossimo il canone della RAI. Potrebbe tornare ad essere una tassa autonoma come era in passato ma si parla anche di altre possibilità. Tuttavia ci sono due modi per non pagare legalmente questa tassa. Il canone RAI attualmente costa €90 all’anno e quindi risparmiarlo sicuramente può fare comodo. Il modo per non pagare il canone della RAI è quello di scaricare l’apposita domanda dal sito del Servizio Pubblico, compilarla ed inviarla.

Non pagarlo e continuare a vedere la TV

In questa domanda si chiederà di essere esonerati dal canone della RAI perché non si hanno televisori in casa. Però ci sono due cose alle quali stare attenti. La prima è che ovviamente bisogna dire la verità e quindi se poi si sarà sorpresi con dei televisori in casa ci saranno delle sanzioni. La seconda è che questa domanda vale soltanto per un anno. Quindi la domanda andrà presentata entro il 31 gennaio del 2023 e andrà a coprire tutto l’anno 2023. Tuttavia anche gli anziani con ISEE basso possono essere esonerati dal pagamento del canone RAI pur continuando ad avere la televisione in casa.