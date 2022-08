Nuove truffe su auto e supermercato: attenzione alla doppia stangata

I truffatori non vanno in vacanza e arrivano delle nuove tremende truffe sia al supermercato che sull’assicurazione dell’automobile.

È importante conoscere queste nuove frodi per potersi difendere e per poter evitare le astuzie dei truffatori. Fare la spesa al supermercato sta diventando sempre più difficile a causa dei continui rincari.

Tutto tutto aumenta sempre di prezzo e di conseguenza le famiglie hanno difficoltà a fare la spesa settimanale.

Le truffe su auto e supermercato

I truffatori stanno sfruttando proprio questo per portare a termine una truffa molto insidiosa. Cerchiamo di capire come funziona e che cosa sta succedendo.

Quando si fa la spesa al supermercato si cerca sempre di risparmiare anche se non sempre questo è facile. Le famiglie cercano di andare al discount e cercano anche di sfruttare le offerte speciali. Tuttavia c’è un’offerta che può costare cara a tante famiglie. Si tratta di un buono spesa veramente allettante. Sta girando sui più popolari social network e anche sui sistemi di messaggistica istantanea un comunicato che sembra provenire da una nota catena di supermercati. Questo comunicato promette un ricco buono spesa da centinaia di euro. L’unica cosa che il consumatore deve fare per ottenere questo ricco buono spesa è semplicemente rispondere ad un questionario.

I bonus che sono una truffa

Rispondendo a questo banale questionario il consumatore avrà questo buono spesa così ricco. Il problema è che alla fine del questionario viene chiesto un piccolo contributo di spese di spedizione. Tuttavia quando il consumatore va a pagare con la sua carta di credito il contributo per le spese di spedizione i truffatori potranno approfittarne per svuotare la carta. In realtà questo comunicato non viene dal supermercato e bisogna stare estremamente attenti. Ma delle nuove insidiose truffe si segnalano anche sul fronte delle assicurazioni dell’auto.

Truffa sulle assicurazioni

Gli italiani per risparmiare frequentano quei siti che permettono di confrontare più assicurazioni automobilistiche in modo tale da trovare quella più economica. Se questi siti sono effettivamente un’occasione di risparmio, purtroppo su internet ci sono anche siti che sembrano proprio quelli delle più popolari assicurazioni e invece sono dei siti truffa. Ovviamente le assicurazioni erogate da questi siti non hanno nessun valore e per l’automobilista c’è la stangata di aver pagato un’assicurazione che non esiste e anche quella di circolare con un’auto scoperta dalla protezione dell’assicurazione.