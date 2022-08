Il Fisco ora controlla (e incrocia) il Bancomat e la spesa al supermercato: accertamenti e sanzioni

Gli accertamenti del fisco cambiano completamente e ora si concentra proprio su quelle abitudini dei consumatori che possono metterli nei guai e possono segnalare evasione fiscale o riciclaggio di denaro sporco.

Per il governo Draghi e per l’Agenzia delle Entrate la lotta all’evasione fiscale e al riciclaggio del denaro sporco sono qualcosa di assolutamente fondamentale. Proprio per questo arrivano i controlli al bancomat ma anche sulla spesa di tutti i giorni.

Lo scopo di questi doppi controlli è proprio quello di scoprire concretamente tutto ciò che gli italiani fanno e di poter smascherare qualsiasi tipo di evasione.

I controlli sulle abitudini quotidiane

Vediamo come funzionano i nuovi controlli. L’Agenzia delle Entrate ora ha a disposizione mezzi informatici estremamente potenti per controllare i cittadini.

Infatti l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione una rivoluzionaria intelligenza artificiale chiamata vera. Questa intelligenza artificiale consente di esaminare tutti i movimenti che gli italiani fanno sia sulla carta di credito che sul bancomat. Tutti i movimenti fatti sulla carta di credito e sul bancomat vengono incrociati con le operazioni sul conto corrente e con altri dati sensibili. Sarà proprio facendo questo che l’Agenzia delle Entrate riuscirà a smascherare qualsiasi tipo di attività illecita da parte dei cittadini.

Dal Bancomat e dalla spesa si può scoprire tutto

Infatti proprio esaminando i prelievi bancomat ed esaminando le spese fatte con la carta di credito, si potrà facilmente capire quando ciò che viene dichiarato da un nucleo familiare sia vero e quando invece non sia in corrispondenza con le abitudini concrete della vita economica. Questi nuovi controlli così approfonditi servono a scoprire tutto ciò che non quadra. Facciamo degli esempi pratici. Se una famiglia preleva troppo poco al bancomat potrebbe essere che ha dei proventi che non dichiara il fisco.

Cosa fa l’Agenzia delle Entrate

Ma anche una famiglia che faccia acquisti troppo corposi in relazione alla sua situazione economica sicuramente allerterà l’Agenzia delle Entrate. Infatti è proprio monitorando le abitudini di tutti i giorni di una famiglia che si può scoprire quando la dichiarazione dei redditi non combacia con ciò che poi questa famiglia effettivamente fa nella realtà del suo quotidiano. Questi controlli di nuova generazione rappresentano sicuramente una grande opportunità per lo stato di contrastare evasione fiscale e riciclaggio di denaro sporco. Ma c’è anche chi teme che controlli così approfonditi e continui possano far partire accertamenti anche ai danni di cittadini perfettamente in buona fede.