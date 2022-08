Lancia la sua auto in fiamme contro la barriera di Capitol Hill, poi spara all’impazzata e si suicida

Le notizie riguardo la vicenda sono ancora poco chiare. È di alcuni minuti fa la notizia di un uomo, non ancora identificato, che si sarebbe lanciato con la sua auto in fiamme contro la barriera di protezione di Capitol Hill.

L’uomo, dopo aver lanciato l’auto a tutta velocità contro la barriera, è uscito dal suo veicolo e ha iniziato a sparare all’impazzata e quindi si è tolto la vita. La polizia di Capitol Hill, sede del Congresso degli Stati Uniti, non ha al momento confermato formalmente l’incidente, avvenuto nella nottata. A riferirne è FoxNews.

Non appena gli agenti si sono avvicinati all’uomo, questo ha rivolto l’arma verso di sé e si è suicidato. Inizialmente la notizia è stata diffusa dalla corrispondente della rete Pbs Lisa Desjardins e poi confermata dalle forze dell’ordine. In un comunicato la polizia ha dichiarato che «al momento non sembra che l’uomo stesse prendendo di mira membri del Congresso, dal momento che le sessioni sono sospese, e gli agenti non avrebbero sparato».

Un episodio analogo a Capitol Hill, era accaduto lo scorso aprile, un altro veicolo si andò a schiantare contro una barriera del Campidoglio uccidendo un agente e ferendone un altro.