Sbranato da un cane al parco: aveva solo 34 anni

L’uomo, forse colpito da malore, si è ritrovato alla mercè di un cane, che lo ha aggredito ed ucciso. La vittima si trovava in un parco pubblico.

Uscito per portare a spasso il proprio cane, muore sbranato da un altro quadrupede. E’ avvenuto ad un uomo di 34 anni di Fareham, nell’Hampshire, in Inghilterra. Arrestato – e poi rilasciato – un ragazzo di circa vent’anni, sospettato di essere il padrone dell’animale omicida.

La dinamica della tragedia

Il 34enne si trovava in un parco c0n il suo animale, all’interno dell’area-cani. All’improvviso, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si è accasciato a terra, forse in seguito ad un malore. A quel punto sarebbe scattata la furia di un altro cane, che gli è saltato addosso, sbranandolo. Troppe e troppo gravi le ferite riportate: l’uomo è morto in poco tempo. Le autorità di polizia hanno immediatamente avvisato la famiglia ed avvito delle indagini, volte a ricostruire la tragedia. Un ventenne è stato fermato, e poi rilasciato: si tratterebbe del padrone del cane aggressore, che aveva il dovere di tenere sotto controllo. Non si hanno notizie dell’animale autore dell’attacco: un cane è stato “rimosso dall’area”, ma non è chiaro se si tratta del cane della vittima o, appunto, di quello che ha ucciso l’uomo.