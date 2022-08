Meghan Markle, l’incredibile retroscena sul giorno delle nozze con Harry: “Ha mentito”

L’incredibile rivelazione è contenuta nel libro di Tom Bower, Revenge e si riferisce al giorno più importante tra il Principe William e la Duchessa Meghan Markle.

In queste settimane, nel Regno Unito, si sta parlando molto del libro del giornalista, scrittore ed esperto della Famiglia Reale Tom Bower, dal titolo Revenge. Il libro parla della cosiddetta MegExit, ovvero la fuga dei Duchi del Sussex in California.

Tom Bower ha deciso di approfondire tutte le cause che hanno portato allo scontro il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle con il resto dei membri della Famiglia Reale. Tutto quello che, insomma, ha poi generato la clamorosa decisione dei due di lasciare Londra.

Retroscena, quelli raccontati da Tom Bower, che sono davvero incredibili, ma che non riguardano soltanto Harry e Meghan. Ma, proprio su questi due, ci sarebbe un clamoroso dietro le quinte che riguarda il loro matrimonio.

Meghan Markle non conosceva nessuno

Il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle sono convolati a nozze il 19 maggio del 2018 presso la Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor. Alla cerimonia, come sappiamo, c’era un solo parente di Meghan Markle, ovvero sua mamma. Già diversi mesi prima, la Duchessa aveva rotto i rapporti con suo padre Thomas Markle, ma anche con i suoi fratelli, Thomas Markle Jr. e Samantha Markle. Intervistato da Tom Bower, il papà di Meghan Markle ha raccontato un’altra versione dei fatti del giorno più importante di sua figlia: “Meghan non conosceva davvero le persone famose che ha invitato. Le conoscevo meglio io, perché avevo lavorato con molti di loro”.

Thomas Markle ha lavorato per anni come tecnico delle luci negli studios di Hollywood ed ha conosciuto numerose star. Stando al suo racconto, Meghan Markle non conosceva quegli invitati – che sarebbero stati utilizzati dalla Duchessa per far colpo sulla Famiglia Reale – ma nemmeno avrebbe potuto. Questo perché, nonostante il successo della serie Suits, dove ha recitato per diversi anni e qualche film, la Duchessa non ha mai raggiunto il grande notorietà. Sarà così?

Le parole del migliore amico di Meghan Markle

Intanto, in sostegno della Duchessa, è arrivato anche un post social del noto attore e regista Tyler Perry, considerato da anni il suo migliore amico. A lui, infatti, i Duchi del Sussex si sono rivolti una volta approdati in California. L’attore ha pubblicato uno scatto della Duchessa – risalente al 2019 – in visita presso l’organizzazione benefica Mothers2Mothers, di Città del Capo.

Ha scritto Tyler Perry: “Ho avuto un posto in prima fila nella tua vita negli ultimi anni. Ti ho visto sopportare cose che avrebbero distrutto molte persone. Sono così incredibilmente orgoglioso di vedere quanto siete felici tu, tuo marito e i tuoi figli ora”.