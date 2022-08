Carmen Scivittaro, scomparsa l’attrice di “Un posto al sole”| La notizia sconvolge i fan

Lutto nel mondo della tv e del teatro: è morta Carmen Scivittaro, l’indimenticabile Teresa Diacono della soap opera di Rai 3,‘Un posto al Sole’. Il ricordo commosso dei suoi fan e del cast della soap.

Lutto improvviso per la nota serie Rai “Un posto al sole”. E’ morta l’attrice Carmen Scivittaro, 78 anni l’attrice è scomparsa domenica 14 agosto, in seguito ad una malattia.

La notizia è stata confermata anche dall’attore Alberto Rossi (Michele Saviani), che attraverso il suo profilo Instagram ha dedicato un pensiero alla collega scomparsa: “Ora sarà VERAMENTE tutto diverso, tutto…“.

Sulla pagina ufficiale della soap di Rai3, un lungo messaggio dedicato all’attrice. Arrivano anche le reazioni da parte del cast e degli addetti ai lavori.

Carmen Scivittaro, scomparsa l’attrice di “Un posto al sole”. La sua lunga carriera

L’attrice Carmen Scivittaro è morta a 77 anni. Sulle pagine social della soap “Un posto al sole“, è stato pubblicato un messaggio dedicato all’amatissima attrice: “Sarai sempre nei nostri cuori, Carmen“. Il post è stato accolto da una pioggia di messaggi di cordoglio da parte degli spettatori della serie di Rai3 che dal 1998 al 2018, quando l’attrice decise di ritirarsi dalle scene, hanno assistito alle vicende di Teresina. Nei commenti si legge: “Per noi sarai sempre Teresina/ Riposa in pace/ Era bravissima nel suo ruolo/ Che dispiacere immenso, un personaggio interpretato con garbo e stile, mancherà tantissimo“. Classe 1945, oltre alla famosa soap partenopea, in televisione ha lavorato anche in: ‘Ma che cos’è questo amore‘, ‘L’ingranaggio’, ‘La nuova squadra‘. Ha avuto svariate parti pure al cinema ma il fulcro principale della sua carriera è sempre stato il teatro. Tra le opere teatrali che aveva impreziosito con il suo talento: ‘La gatta Cenerentola’, ‘Mestiere di Padre‘ e ‘Ceneri di Beckett’. Nel 2018, l’attrice napoletana ha smesso di lavorare a causa di un grave lutto che ha colpito la sua vita privata. La sua assenza nella famosa soap era stata giustificata facendo stabilire Teresa in pianta stabile a Indica, dove in seguito l’aveva raggiunta anche il marito Otello (Lucio Allocca). Stando alle prime indiscrezioni, l’attrice sarebbe deceduta dopo aver combattuto contro una lunga malattia.

I saluti di “Un posto al Sole”

Oltre all’attore Alberto Rossi nella soap Michele Saviani, anche l’attore Walter Melchionda, il vigile Gigino Cotugno nella serie Upas, ha salutato la collega: “Cara Teresa R.I.P. Un dispiacere enorme“.

A loro, si è aggiunto anche Stefano Amatucci, sceneggiatore e regista di Un posto al sole, che ha tratteggiato un ritratto dell’attrice scomparsa: “Meravigliosa compagna di lavoro, donna intelligente e colta, mi si accavallano ricordi di 20 anni e più di lavoro quotidiano insieme. Addio, ti voglio bene“.