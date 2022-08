Avanti un Altro, dopo le polemiche Sophie Codegoni si sfoga: “Ecco cosa penso di Paolo Bonolis”

L’ex tronista ed ex gieffina, prossima Bonas del programma Avanti un Altro, ha risposto alle polemiche ed ha anche parlato del conduttore Paolo Bonolis. Le sue parole.

Lei è una delle influencer, e personaggi tv, più amate dal grande pubblico: lo scorso anno è stata tra le grandi protagoniste della sesta edizione de Grande Fratello Vip, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini, dove è giunta sino a poche puntate dalla finalissima.

Stiamo parlando di Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne, nella casa più spiata d’Italia, ha anche trovato l’amore con l’influencer e dj – nonché ex protagonista di Temptation Island – Alessandro Basciano. Tra i due oggi va a gonfie vele.

Come va del resto a gonfie vele la carriera di Sophie Codegoni che, come annunciato nei giorni scorsi, sarà la nuova Bonas del programma di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un Altro. Scelta che però ha generato delle polemiche.

Le polemiche sulla scelta

Qualche mese fa, Sara Croce ha annunciato il suo addio al programma Avanti un Altro e, poche settimane dopo, sono iniziati i provini per la sostituzione, anche perché la nuova edizione partirà in autunno. Ma all’annuncio di Sophie Codegoni come prossima Bonas, non sono mancate le polemiche, generate dal rapporto molto stretto tra l’ex gieffina e la moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli. Quest’ultima è dovuta intervenire assicurando che, in nessun modo, ha aiutato la Codegoni.

Le parole di Sophie Codegoni

Nel corso di un’intervista rilasciata a DiPiùTv, Sophie Codegoni ha risposto alle polemiche. In primo luogo, l’ex gieffina ha spiegato cosa pensa del padrone di casa di Avanti un Altro, Paolo Bonolis: “Sono davvero fiera di lavorare con un grande come lui, ho molto da imparare, davvero molto”. Poi ha parlato del famoso provino per il programma: “L’ho fatto eccome. Circa un mese fa mi hanno chiamato gli autori e ho cercato di fare del mio meglio. Non sono una raccomandata”.

L’ex tronista ha voluto anche togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “Come sempre chi non riesce rosica. Se non ce la fate a ottenere risultati è solo perchè qualcuno è meglio di voi. Molti di voi pensano che lei non abbia fatto il provino e che sia stata scelta perchè raccomandata, non è così”. E su Sonia Bruganelli: “Mi ha chiamato e mi ha convocato addirittura alle Isole Baleari, l’arcipelago spagnolo in cui stava passando le vacanze”.